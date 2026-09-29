Imagini rare cu Georgiana, soția lui Cătălin Moroșanu. Cu ce se ocupă și de ce locuiesc în orașe diferite

Georgiana Moroșanu apare rar în spațiul public, spre deosebire de soțul ei, Cătălin Moroșanu, care este obișnuit cu atenția camerelor de filmat. Cei doi sunt împreună de 24 de ani și au doi copii. În prezent, soția fostului luptător locuiește la Iași, unde este medic stomatolog și manager într-un spital, în timp ce Cătălin Moroșanu își desfășoară activitatea în București.

Dacă Cătălin Moroșanu este o prezență cunoscută în lumea sportului și a televiziunii, Georgiana preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. Soția fostului luptător își împarte timpul între familie și carieră și apare doar ocazional la evenimente publice.

Recent, Georgiana și Cătălin Moroșanu au fost nași pentru TJ Miles și Francisca. La eveniment, soția lui Cătălin Moroșanu a atras atenția prin ținuta aleasă, purtând o rochie roșie lungă.

Georgiana este medic stomatolog și lucrează în Iași. De-a lungul timpului, a ales să își păstreze viața personală departe de expunerea pe care o are soțul ei.

Cătălin și Georgiana Moroșanu sunt împreună de 24 de ani

Povestea de dragoste dintre Cătălin și Georgiana Moroșanu a început în adolescență. Cei doi s-au cunoscut în Iași, iar prima lor întâlnire a avut loc într-un parc din oraș. Cătălin Moroșanu a povestit că relația lor a trecut prin mai multe etape și că Georgiana i-a fost alături inclusiv în perioada în care avea mult mai puține posibilități materiale.

„Ea avea 16 ani, eu 17 ani. Am rămas împreună, a fost lângă mine și când stăteam la cămin și împărțeam împreună o conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul”, a mărturisit Moroșanu.

Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii: o fată, Natalis, și un băiat, născut în 2021.

De ce locuiesc în orașe diferite

În prezent, Cătălin Moroșanu și Georgiana nu locuiesc permanent în aceeași casă. Fostul luptător s-a stabilit în București, unde își desfășoară activitatea și conduce o academie de sport care îi poartă numele.

Georgiana locuiește la Iași împreună cu cei doi copii. Din cauza activităților profesionale, Cătălin face naveta între București și Iași și își vizitează familia cât de des poate. Distanța dintre cele două orașe a făcut ca viața de familie să fie organizată diferit, însă cei doi continuă să formeze un cuplu după mai bine de două decenii de relație.

Georgiana este medic stomatolog

Soția lui Cătălin Moroșanu a urmat două facultăți, Economia și Stomatologia, iar în prezent lucrează în domeniul medical la Iași.

Cătălin Moroșanu a vorbit în trecut și despre rolul de manager pe care îl are soția sa într-un spital de stomatologie. Sportivul a mărturisit că a fost surprins de felul în care Georgiana s-a descurcat într-o astfel de poziție.

„Nu mă așteptam ca ea să fie un bun manager, să aibă acea autoritate de a conduce oamenii. Ea este managerul unui spital de stomatologie și nu mă așteptam să fie așa de înțepată.