Pe 3 august, Zenaida a împlinit 4 ani, iar părinții ei s-au ocupat să aibă o zi de naștere de neuitat. Adelina Pestrițu a organizat totul și invitații s-au simțit foarte bine. „Astăzi este o zi specială pentru familia noastră! Zeny a împlinit 4 ani ”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Petrecerea a avut loc la piscină și invitații s-au bucurat de un decor de poveste. Tortul a avut patru etaje, iar cei mic s-au răsfățat cu prăjituri delicioase și s-au distrat în toboganele gonflabile. La ziua de naștere a fiicei sale, Adelina Pestrițu a purtat o rochie crem și a avut o superbă coafură. Chiar dacă a fost ziua de naștere a Zenaidei, vedeta nu a postat nicio fotografie cu fiica ei.

Motivul pentru care Adelina Pestrițu nu mai pune poze cu fiica ei

În urmă cu mai multe luni, Adelina a decis să șteargă contul de Instagram al micuței și să nu mai posteze nicio fotografie cu micuța. Ajunsă la vârsta de patru ani, Zenaida nu mai are poze pe rețelele de socializare. În trecut însă, a apărut în multe ședințe foto, chiar și pe coperțile revistelor, alături de părinții ei.

„Cred că este cea mai bună decizie pe care am luat-o în ultimii câțiva ani de viață, după ce m-am consultat și cu Virgil. Știu că, într-o lume în care rețelele de socializare au devenit spațiul comun unde găsim de la tipsuri, lifestyle, fashion până la momente personale sau care ar trebui să rămână personale, intimitatea este cel mai de preț accesoriu pe care îl putem avea sau oferi celor dragi nouă. Încă e mică și am realizat că este prematur să activeze în viața virtuală după ce s-a întâmplat deja într-o oarecare măsură atunci când s-a născut. Dar niciodată nu e prea târziu să îndreptăm lucrurile. Când ea va decide că-și dorește asta, o vom susține cu multă dragoste, dar până atunci o să-i respectăm viața personală și dreptul la decizie pe care într-o bună zi îl va stăpâni și și-l va însuși pe deplin. Expunerea are partea ei frumoasă, dar toate la timpul lor”, a dezvăluit vedeta într-un interviu pentru VIVA!.

