„În plan extern sunt foarte importante interconexiunile. Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul Energiei, pentru a ne susține în perioada următoare, cu producția din unele dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei, în orele de seară. Pe celelalte piețe, Bulgaria, Grecia, discutăm să asigurăm necesarul de energie”, a anunţat, vineri, Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mai spus că în plan intern, toate capacităţile în producţie au primit recomandări să funcţioneze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz, care produc în congenerare marile oraşe, dar şi centralele pe cărbune, în aşa fel încât să putem creşte cu 100-200 de MW producţia din aceste surse de energie. Este vorba despre fotovoltaice, eolian, stocare.

„De asemenea, centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în aşa fel încât, atunci când avem acest deficit de energie, să avem aportul maxim şi din acest sector de producţie. ANRE şi Transelectrica au autorizat şi vor autoriza în zilele următoare, în procedură de urgenţă, toate capacităţile care sunt finalizate şi sunt în faza de obţinere a autorizaţiilor de exploatare, pentru a putea intra imediat în producţie”, a mai spus şeful Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Din cauza cotelor istoric de scăzute ale Dunării, sistemul energetic național și cel regional traversează o perioadă critică, declanșată de oprirea preventivă a reactorului 1 CNE de la Cernavodă.

În acest context, România este nevoită să recurgă la importuri de mii de megawați pentru a menține echilibrul, în timp ce țările vecine, în special Bulgaria, se confruntă cu riscul iminent de a-și închide propriile reactoare nucleare, generând temeri serioase privind explozia prețurilor, potrivit datelor Transelectrica.



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