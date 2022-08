„Deci am ajuns acest simbol al overworking-ului românesc. Ok, I can work with that. Nu mai vreau să propovăduiesc asta, dar cred că e extrem de important ca oamenii să știe că asta vine cu un preț, cu un mega preț pe care nici măcar eu care pot să-ți spun că până acum am trăit pe sistemul ăsta în care știi … pe analiza tranzacțională se spune că noi avem trei ipostaze ale sinelui: Părintele, Copilul și Adultul.

Eu am trăit foarte mult în ipostaza copilului”, a dezvăluit Ana Morodan în cadrul podcastului Fain&Simplu, potrivit Cancan.

„E foarte important ca oamenii să înțeleagă care este prețul pe care ești dispus să-l plătești. Eu, până acum, am fost dispusă să-l plătesc. Sunt un om foarte asumat, sunt o femeie care poate să spună direct, eu nu vreau să fac copii.

Pentru mine, business-ul meu este copilul meu, drept dovadă, poți să fii și partenerul meu de viață. Dacă te-ai luat de business-ul meu, te rad de pe fața acestui pământ. Depinde până unde vrei să mergi cu acest compromis și cât de bine să-l faci”, a adăugat Ana Morodan.

