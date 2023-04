Înainte de a avea o relație cu managerul ei, Ionuț Ghenu, Lora a fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea. După divorțul de comediant, artista a fost acuzată că i-a furat iubitul Doiniței Oancea, pe Ionuț Ghenu. Ea mereu a susținut că nu e adevărat, că lucrurile, în realitate, au stat altfel.

În podcastul său, Jorge a fost hotărât să scoată la iveală adevărul despre relația lor. „Amanți, cât timp ați fost?”, i-a întrebat artistul pe Lora și pe Ionuț Ghenu. „Amanți? Nu am fost amantul nimănui”, a răbufnit el.

„Păi, suntem amanți, că nu suntem căsătoriți”, a răspuns Lora. „Știu că așa s-a spus, dar n-am fost amanți. Mi-a fost ciudă un pic, știi? Îți vine să te răzbuni un pic… când ești acuzat de lucruri înainte să le faci, hai să le faci și pe urmă să fie mai simplu, știi?”, a mai spus Lora, conform protv.ro.

Când va deveni Lora mamă

În același interviu, Lora a vorbit și despre posibilitatea de a deveni mamă. Deși e într-o relație stabilă cu Ionuț Ghenu, cei doi nu au făcut pasul cel mare, nu s-au căsătorit și nu au devenit părinți încă.

La rubrica „Întrebările lu Jorge”, artista a fost întrebată: „Lora, ești însărcinată?”. Ea a răspuns: „Nu! What? De ce? Nici balonată nu sunt măcar, ca să mă întrebi asta. De ce m-a întrebat? Sunt grasă?”, a reacționat Lora, care a adăugat: „Mi-e frică, fiindcă am planuri. Am chestii de făcut”.

Povestea de dragoste dintre Lora și Ionuț Ghenu

Într-un interviu pentru ciao.ro, arista a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de iubitul ei, Ionuț Ghenu. Lora susține că dragostea ei pentru partenerul ei este necondiționată și este recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase care se întâmplă în viața ei.

Lora e îndrăgostită pentru că are de cine. Și dacă nu ar fi avut iubit ar fi fost oricum îndrăgostită de muzică, de oameni, viață. „E o stare în care îmi place să fiu. Faptul că am un bărbat, dar și un public capabil să mă simtă și să mă iubească cum am eu nevoie mă face să fiu recunoscătoare și umilă în fața unui Univers atât de darnic. (…) Iubirea este GPS-ul vieții noastre. Dacă iubirea ne arată drumul înseamnă că orice altceva ne duce în pustiu”. Și a continuat: „Am fost cu el la capătul lumii, la capătul puterilor și e mereu acolo. Colegul meu de bancă și iubitul meu”.

„Eu îmi fac planuri cu el și îl văd în viitor până la capăt, dar în același timp încerc să nu fiu un om care constrânge sau pune presiune pe un viitor pe care nu ne este dat să îl cunoaștem, din motive bine întemeiate. Cred că tot ce urmează să trăim este pentru evoluția noastră în această școală numită viață. Şi cel mai corect este să ne dorim să facem paşi în direcția dorită, dar să lăsăm omului de lângă noi, libertatea să ne aleagă”, a mai zis ea.

