Adevărul motiv pentru care Andreea Mantea a vrut să plece din Turcia și a renunțat la emisiunea „Puterea Dragostei”: „Am început să mă simt vinovată”

Deși s-a speculat ba că a fost înlăturată de la cârma emisiunii pentru că ar fi pretins mai mulți bani, ori că nu se mai înțelegea cu echipa de producție, motivul pentru care Andreea Mantea a plecat de la „Puterea Dragostei” este cu totul altul. Și are legătură directă cu fiul ei. Conform unor surse din preajma brunetei, primele semne de întrebare au venit în momentul în care și-a dat seama că micuțul David trebuie să înceapă școala. Atunci, Andreea și-a dat seama că programul ei de lucru și orele interminabile de filmări nu i-ar putea permite să se ocupe de copilul devenit elev. Cu atât mai mult cu cât, dacă ar fi rămas în Turcia, David trebuia să urmeze o școală în limba engleză, cu o programă care ar fi total diferită față de ceea ce a urmat Andreea, în România.

Chiar dacă pe post, se difuzează doar câteva ore de emisiune, filmările se întind pe mult mai multe ore, uneori chiar până în zorii zilei, pentru ca telespectatorii să vadă doar esențialul. Astfel că existau zile când Mantea ajungea acasă și la 3 dimineața, iar a doua zi abia dacă își mai găsea energia să iasă la plimbare cu fiul ei: „Vreau și eu să trăiesc. Vreau să am timp și pentru mine”, a povestit Mantea, pe canalul ei de YouTube, ca mai apoi să explice motivul pentru care a ales să revină în București. Înainte de a face acest pas, se pare că Andreea s-a sfătuit și cu tatăl copilului ei, sportivul Cristian Mitrea, care a asigurat-o că se va ocupa de David și că vor petrece și mai mult timp împreună, ba chiar, în momentul în care va începe școala, vor fi amândoi acolo ca să-l îndrume: „Copilul meu trebuia să se întoarcă acasă. Copilul meu trebuia să fie alături de bunicii lui, de tatăl lui, de prietenii lui, de familia lui de aici din România. Nu zic că nu i-aș fi putut oferi și o creștere frumoasă și de acolo (n.r. Turcia), nu zic că acolo nu avea prieteni, nu zic că nu era frumos și interesant, dar eu vreau să-i ofer o educație, o creștere și o copilărie frumoasă aici în România. Vreau să se dezvolte alături de români. Am nevoie de el să se dezvolte și să crească în mediul ăsta, în sânul familiei, pentru că mă întreba non-stop de ce bunicii nu vin să ne vadă, de ce nu mergem acasă”, a mai completat bruneta.

David nu-și mai văzuse tatăl de trei luni

Dacă, în primii ani de viață a lui David, Andreea și fostul ei logodnic au refuzat să-și vorbească, iar sportivul n-a avut niciun fel de relație cu fiul lui, între timp cei doi părinți au ajuns la concluzia că nu este loc de orgolii, atunci când la mijloc este un copil. Astfel că au început să se comporte ca doi părinți normali și să creeze un ambient plăcut, cel puțin atunci când copilul este de față. Iar în perioada cât Andreea și David au stat în Turcia, cei doi părinți au făcut tot posibilul ca micuțul să-vadă tatăl măcar o dată pe lună. Din cauza pandemiei, însă, David nu și-a mai văzut tatăl decât prin videocall, lucru care îl necăjea pe micuț.

„Dacă, până acum, am sacrificat totul și nu m-a interesat, am început să mă simt vinovată pentru că îl sacrificam și pe el și nu era corect. Consider că, dacă vreau să fac ceva în această viață, trebuie să țin cont și de el. Am fost un pic egoistă când am ales să plec, fără să mă intereseze prea mult ce va trăi el acolo. A fost o experiență frumoasă pentru el, dar trebuia să se oprească pentru, în curând, va trebui să meargă la școală și vreau să crească exact așa cum am crescut eu”, a mai spus Andreea, pe canalul ei de YouTube.

