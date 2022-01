Sandra Mutu a distribuit pe contul personal de Instagram o imagine cu ea și Adrian, soțul. Ea ține în mâini cu tort, iar el suflă în lumânări. Fotografia a venit însoțită și de un mesaj special. Aceasta i-a declarat dragostea soțului în văzul tuturor fanilor lor.

„LA MULȚI ANI, soțul meu!?Bucurie, prietenie, liniște, emoție, familie, echipă, TU ești totul! Mă faci să mă îndrăgostesc iar și iar în fiecare zi…Te iubesc!❤️ @adrian10mutu”, a scris Sandra Mutu pe Instagram.

De curând, și Adrian Mutu a declarat public cât de mult o iubește pe Sandra. S-a întâmplat de ziua ei, când a împlinit 28 de ani. „La mulți ani, iubita mea ♥️ Tu ești acea femeie care mi-a transformat imperfecțiunile în perfecțiuni, doar prin atingerea dragostei tale. Te iubesc, frumoasa mea soție!”, a transmis antrenorul.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani. Eram însurat”

În anul 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. Rapid, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici, cea care a devenit doamna Mutu. S-au căsătorit în 2015, iar în 2017 avea să vină pe lume băiețelul lor, Tiago Mutu.

Acum ceva vreme, antrenorul a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță unde a dezvăluit că își cunoaște soția de mai mulți ani de zile, a remarcat-o în 2010, pe când ea era Miss România. „Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu pe Youtube.

De șapte ani de zile cei doi sunt de nedespărțit. Au stat o perioadă în Dubai, apoi au revenit în România, unde el a devenit antrenor. E ocupat, dar nu uită niciodată de familia lui. „Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimneața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit Adrian Mutu.

