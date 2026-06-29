Astăzi, mama ei ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere, însă destinul a avut alte planuri, decesul ei din toamna trecută lăsând un gol imens și o suferință greu de gestionat. Cu sufletul bucăți, Adriana a rememorat tradiția pe care o aveau în fiecare an de ziua mamei sale, când îi dăruia trandafiri albi și se bucurau de momente de liniște împreună.

Adriana Bahmuțeanu: „Azi e ziua în care aș vrea să se întâmple o minune și să vii înapoi”

Aceasta a mărturisit cât de greu îi este fără mângâierea și cuvintele de încurajare care îi dădeau putere să meargă mereu înainte.

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“Azi ar fi fost ziua ta, zi în care îți aduceam în fiecare an trandafiri albi și în care stăteam de vorbă în tihnă… ziua în care îmi spuneai că ești mândră de mine și mă încurajai să merg doar înainte, îmi dădeai putere… Azi e ziua în care mi-e cel mai greu fără tine, în care îmi lipsește mângâierea și blândețea ta, ziua în care aș vrea să se întâmple o minune și să vii înapoi… ca să îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și ești încă!”, a scris Alexandra Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu: „Ai plecat cu sufletul amar”

Pe 29 iulie 2025, mama Adrianei Bahmuțeanu a suferit un accident vascular cerebral chiar în ziua în care ar fi trebuit să se prezinte la tribunal, având termen în procesul prin care cerea să își poată vedea nepoții. De atunci, starea ei de sănătate s-a deteriorat treptat, iar dorința de a-și strânge copiii fiicei sale în brațe a rămas neîmplinită. Femeia s-a stins din viață în toamna anului trecut.

„Mama mea blândă și iubitoare, rezilienta și tenace, fiinta care m-a învățat sa stau dreapta în Furtuna!!! Te iubesc mama și mi-e dor de tine, de mângâierea ta și îmi pare rau că ai plecat atât de mâhnită și cu sufletul amar.…”, este mesajul sfâșietor al Adrianei Bahmuțeanu în memoria mamei sale.

Foto: Facebook

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