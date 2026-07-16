O maimuță cu trăsături unice

Cu o blană neagră lucioasă, o coadă voluminoasă și marcaje portocalii-crem pe față, Colobus congoensis atrage atenția prin aspectul său unic.

„Se distinge prin blana elegantă, care reflectă lumina, și prin trăsăturile faciale dramatice create de fire de păr lungi și negre și urechile mari, pliate”, au explicat cercetătorii de la Universitatea Atlantică din Florida (FAU). În plus, această maimuță este mai mică decât alte specii înrudite, cântărind aproximativ 6,8 kilograme.

Un salt în înțelegerea evoluției

„Descoperirea lui Colobus congoensis ne schimbă înțelegerea evoluției maimuțelor africane”, a declarat Kate Detwiler, profesor asociat la Universitatea Atlantică din Florida.

Potrivit acesteia, specia este înrudită îndeaproape cu Colobus satanas, care trăiește la peste 1.200 de kilometri distanță, în vestul central al Africii. Analizele genetice arată că cele două specii s-au separat acum 4-5 milioane de ani, reprezentând una dintre cele mai vechi ramuri evolutive cunoscute ale genului Colobus.

Proces de descoperire îndelungat

Primul indiciu despre existența acestei specii a apărut încă din 2008, când cercetătorii au fotografiat un exemplar neobișnuit în estul RDC. De-abia în 2018, după mai multe expediții, au fost realizate 114 observații care au confirmat prezența și caracteristicile unice ale maimuței. Studiul s-a bazat pe o combinație de analize genetice, observații de teren și cunoștințe ecologice locale.

„Când se descoperă o potențială specie nouă, dovezile trebuie să fie copleșitoare”, a explicat Christopher Gilbert, profesor de antropologie la Centrul de Studii Postuniversitare CUNY.

Noua specie de maimuță este deja amenințată cu dispariția

Cu toate acestea, viitorul speciei Colobus congoensis este incert. Observațiile cercetătorilor s-au limitat la o zonă geografică de aproximativ 1.700 de kilometri pătrați, ceea ce sugerează un areal restrâns. „Cercetătorii propun ca specia să fie clasificată ca pe cale de dispariție din cauza pierderii habitatului și a presiunii vânătorii”, se arată în raport. Parcul Național Lomami, unde trăiește majoritatea populației cunoscute, devine astfel esențial pentru protejarea speciei.

Alexander Georgiev, lector în primatologie la Universitatea Bangor, a descris analiza drept ,,foarte amănunțită și convingătoare”. El a subliniat că această descoperire este cu atât mai remarcabilă cu cât maimuța era necunoscută nu doar oamenilor de știință, ci și multora dintre localnicii din regiune. „Pădurea tropicală congoleză unde trăiește această primată este vastă, iar mari părți din ea nu sunt bine explorate de oamenii de știință”, a adăugat Georgiev.

Pentru comunitatea științifică, Colobus congoensis reprezintă o piesă importantă în puzzle-ul evoluției primatelor africane, dar și un semnal de alarmă pentru conservarea biodiversității.

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