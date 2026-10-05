Selecționata de fotbal a României a pierdut luni seara, în fața Suediei, cel de-al patrulea meci din Liga Națiunilor 2026/27. Meciul disputat pe Arena Națională s-a încheiat cu 0-1.

Tricolorii au avut un început relativ bun de meci, cu o primă acțiune periculoasă în minutul 10, dar au primit un gol lejer după ce căpitanul Nicolae Stanciu a pierdut balonul la aproximativ 30 de metri de poarta apărată de Otto Hindrich. Viktor Gyokeres, atacatantul de 70 de milioane de euro al lui Arsenal Londra, a îndeplinit o simplă formalitate în minutul 13 deviind în poartă balonul trimis în bară de Sebastian Nanasi după centrarea lui Alexander Bernhardsson.

Fotbaliștii conduși de Gheorghe Hagi au mai făcut câteva greșeli copilărești în apărare și nu s-au sincronizat, în timp ce suedezii au ratat prin fundașul Bernhardsson în minutul 25, Victor Lindelöf în minutul 30 și Nanasi, în postura de 1 la 1, în minutul 44.

Prima repriză s-a încheiat cu un șut puternic din partea lui Dennis Man, puțin peste poarta Suediei, din afara careului.

România a jucat mai bine în repriza a doua, Nicolae Stanciu având cea mai mare ocazie în minutul 58, cu un șut de la distanță respins cu mari emoții în față de portarul Victor Johansson. Cinci minute mai târziu, Florin Tănase a ratat la capătul unui contraatac fulger.

România a scăpat de 2-0 după ce Daniel Svensson a trimis în bară în minutul 90+1, iar coechipierul său Hampus Skoglund a ratat dintr-o poziție ideală.

ROMÂNIA: 12. Hindrich – 2. Raţiu, 3. M. Ilie, 4. Coubiş, 7. Olaru, (Cicîldău - min. 69) 9. Fl. Tănase (Cîrjan - min. 83), 10. Stanciu - cpt. (I. Hagi - min. 69), 11. Bancu (L. Eissat - min. 46), 18. R. Marin (Mihăilă - min. 69), 20. Man, 22. Dragomir. Selecţioner: Gheorghe Hagi

SUEDIA: 12. Johansson – 2. Beijmo, 3. Lindelöf - cpt., 4. Smith, 5. Gudmundsson (D. Svensson - min. 54), 7. Bergvall, 16. Karlström (H. Larsson - min.54), 17. Gyökeres, 19. Nanasi (Dahl - min.76), 21 Bernahrdsson (Skoklung - min. 88), 22. Zeneli (Bolin - min. 75). Selecţioner: Graham Potter

Tricolorii sunt ultimii în grupa 4, Liga B, după primele 4 jocuri, fără niciun punct. Grupa este condusă de adversarul din această seară, Suedia, cu 10 puncte, urmată de Bosnia-Herţegovina, cu 8 puncte, şi Polonia, cu 4 puncte. În celălalt meci Bosnia și Herțegovina a învins Polonia cu 1-0.