Chiar dacă adaptarea nu le-a fost deloc ușoară, timpul nu a avut răbdare cu ei, așa că doar cei mai puternici au reușit să meargă mai departe. Aseară, concurenții au avut parte de unele dintre cele mai mari surprize de până acum.

Ionuț Iftimoaie și Andreea Moromete au ajuns pe Insula Exilului și au avut parte de un șoc. Acolo se mai aflau doi concurenți: Kamara și Alexandra Ciomag, abia intrați în competiție. Chiar aceasta a și fost formula de luptă pe terenul de joc. Cei patru s-au luptat pentru revenirea în competiție, iar Ionuț, Kamara și Andreea și-au câștigat locurile în echipele lor, Faimoși, respectiv Războinici.

Alexandra, mezina competiției, a pierdut jocul și a avut parte de o veste incredibilă: revine în Exil, dar nu singură! Ea trebuie să facă o alegere dificilă: un bărbat sau o femeie din orice echipă care să o însoțească și cu care să lupte. Toți concurenții rămași în joc simt o presiune imensă. Ar putea fi ultima lor noapte în Survivor România.

„Alexandra Ciomag, trebuie să faci o alegere. Mâine te vei confrunta pe traseul Survivor. Cel care învinge dintre voi se întoarce în trib, cel care pierde pleacă direct acasă, de la joc. Trebuie să faci o alegere. Alegerea constă în următorul lucru: trebuie să alegi un concurent, poate să fie din tribul Faimoșilor sau din tribul Războinicilor cu care vei împărți experiența exilului.

Cu alegerea ta, Alexandra, cu care vei împărți exilul, mâine te vei confrunta pe traseul Survivor. Și crucial este rezultatul. Cel care învinge dintre voi se întoarce în trib, cel care pierde pleacă direct acasă, de la joc. Acum îți faci alegerea”, i-a spus Daniel Pavel concurentei, care în seara aceasta trebuie să facă o alegere, căci va intra pe teren, la o nouă probă care are ca miză rămânerea în concurs.

În doar câteva ore, telespectatorii vor afla pe cine va alege Alexandra Ciomag. Ce coleg sau colegă o va însoți în Exil și cu cine se va confrunta într-un joc în premieră, în care cineva o să plece direct acasă, de pe terenul de joc? Ea poate alege atât din echipa Faimoșilor, cât și din echipa Războinicilor.

Cine e Alexandra Ciomag, concurenta care a intrat aseară la Survivor România 2023

Concurenta din echipa Războinicilor a spus motivul pentru care a ales să participe la emisiunea de la PRO TV.

„Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”.

În același timp cu ea, în concurs a intrat și Kamara, în echipa Faimoșilor.

Care este premiul la Survivor România 2023

Cei 24 de concurenți, 12 din echipa Faimoșilor și 12 din echipa Războinicilor, luptă pentru titlul de Survivor și marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

12 Faimoși și 12 Războinici au pornit în urmă cu o săptămână în cea mai mare provocare a vieții lor într-un show în care limitele trebuie să fie depășite, iar condițiile sunt din ce în ce mai dificile. Au considerat că pot face față oricărei schimbări, însă au realizat că nici măcar nu se puteau gândi la ceea ce a urmat. Exil, 2 concurenți în afara competiției și vestea că va urma o săptămână și mai dură. Este Survivor România și revine în această seară cu un episod ce nu trebuie ratat.

Survivor România 2023 live

Cei care sunt interesați să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă la „Survivor România” 2023 pot găsi informații la zi pe site-ul Libertatea.ro, dar pot urmări momentele din emisiune și pe YouTube sau episoadele integral pe VOYO.

