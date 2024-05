„Nu le-am spart nicio ușă, n-am lovit nimic. Le-am spart bula minciunilor și valorile de săpun în care trăiesc. Deci eu când apar adevărul lor începe să se clatine și e mult mai ușor să ceară un ordin de restricție, decât să stea față în față cu adevărul. Femeia mi-a dat block ca să nu mai îmi dea niciun ban.

M-am dus acasă la ea să îmi dea banii, să îl văd pe fiul meu. Nu a vrut să îmi deschidă ușa, am țipat un pic, nu am țipat tare că îl iubesc. (…)

Nu mă deranjează cu nimic ordinele de restricție, chiar îmi fac bine, chiar voiam să termin definitiv relația și cu ea și cu Kiki. Am fost doar din interes cu aceste două femei, și cu fosta mea soție, și cu Kiki. Au fost momente de cumpănă, dar m-am revanșat față de ele și le-am făcut doi copii.

Prima mi-a adus pachete la pușcărie, că de asta am fost cu ea și aveam nevoie să mă caute cineva. A doua, Cristina Cioran, am fost cu ea că o perioadă nu am avut unde să stau. Nu ne-am iubit niciodată. Am fost strict din interes cu ele și atât”, a declarat Alex Dobrescu, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Cristina Cioran are deja o altă relatie și nu vrea să mai intre în conflict cu tatăl fetitei sale.

„Am decis că voi vorbi mult mai puțin decât ultima oară, pentru că ai văzut și tu câte s-au întâmplat. Așadar, voi păstra pentru mine detaliile despre noua mea relație pentru că este mai bine și mai sănătos”, a declarat Cristina Cioran.

