„Fiul meu crește oi de mic. Are această pasiune. Le crește la părinții mei, la Sinaia. Din dragoste pentru animale, el a ajuns să le crească pentru sacrificat. Este coadă la el, nu are animale să dea câte cereri are. Face cu drag ceea ce face.

Este la Sinaia acum, are de cosit. Poate fi un exemplu pentru alți adolescenți care au cu totul și cu totul alte pasiuni”, a spus Ela Crăciun, potrivit Spynews.

În luna iulie, Ela Crăciun a anunțat că fiul ei cel mare a fost admis la Facultatea de Medicină Veterinară, împlinindu-și astfel visul din copilărie.

Pentru tânărul student, această reușită nu este doar un pas academic, ci și un vis crescut odată cu el. Încă de mic, Alex a fost înconjurat de natură, iar casa bunicilor a devenit repede „raiul” său, un loc în care și-a petrecut vacanțele printre animale, învățând instinctiv ce înseamnă grija, responsabilitatea și conexiunea cu ființele necuvântătoare. Pasiunea lui sinceră pentru necuvântătoare a fost constantă și profundă, iar cei apropiați spun că „s-a pregătit o viață întreagă” pentru acest drum.

„Este o reușită care ne emoționează pe toți. A fost dintotdeauna un copil bun, echilibrat și muncitor, iar faptul că și-a urmat chemarea inimii mă face să fiu nu doar mândră, ci și recunoscătoare că am un fiu atât de determinat”, a declarat Ela Crăciun, vizibil emoționată de performanța fiului ei.







