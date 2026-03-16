„Choke Me”, piesă interpretată de Alexandra Căpitănescu, a reușit să câștige finala Eurovision România 2026, însă în urmă cu doar câteva zile presa din străinătate a început să noteze că melodia „glorifică strangularea și se joacă cu viața tinerelor”.

Unii internauți chiar afirmă că piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, ar trebui eliminată din semifinala internațională Eurovision 2026 din Austria, de la Viena, în timp ce alții afirmă că unele versuri ar trebui înlocuite.

După ce a văzut scandalul creat în jurul melodiei ei, Alexandra Căpitănescu a postat în urmă cu doar câteva ore un mesaj pe rețelele de socializare, prin care încearcă să explice care a fost ideea din spatele „Choke Me” și despre ce vorbesc versurile piesei.

„Am văzut reacțiile din jurul piesei «Choke Me» și vreau să spun ce înseamnă această melodie pentru mine. Respect fiecare opinie, dar cred profund și în libertatea de a exprima emoții complexe prin artă. Am o responsabilitate față de fanii care îmi ascultă muzica, vin la concertele mele sau mă urmăresc pe rețelele de socializare.

«Choke Me» este o metaforă despre presiunea pe care uneori ne-o punem singuri asupra noastră. Vorbește despre temeri interioare, îndoială de sine și sentimentul de a fi sufocat emoțional de propriile așteptări. Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual.

Ca autor de cântece folosesc adesea simboluri pentru a da formă unor sentimente care sunt greu de explicat direct. Această piesă vorbește despre greutatea unor lupte emoționale și despre drumul parcurs pentru a-ți recâștiga vocea și autonomia. Muzica este modul prin care eu procesez emoțiile complicate pe care le am și încerc să-mi înțeleg lumea interioară.

Când încetez să mai pun presiune pe mine, îmi ating potențialul maxim. Versurile sunt despre recâștigarea controlului asupra anxietății și a emoțiilor care te sufocă. Sunt recunoscătoare tuturor celor care îmi ascultă muzica și interacționează cu ea cu bună-credință. Vă mulțumesc că ascultați”, a fost mesajul pe care Alexandra Căpitănescu l-a postat pe internet, scris în limba engleză.

