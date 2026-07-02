Creatorul de modă a ținut să lămurească situația: recunoaște că s-au înțeles excelent, dar neagă că ar fi depășit granițele colegialității.

Ce a povestit Ioana Ginghină la „Sosurile lui Măruță”

Ioana Ginghină a rememorat perioada în care ea și Alexandru Ciucu aveau o rubrică comună în cadrul emisiunii „La Măruță”. Actrița a povestit că a simțit o atracție reciprocă și a dat ca exemplu faptul că designerul o căuta la telefon în afara programului, chiar și când ea se afla în Spania.

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„Se simțea o atracție care ar fi fost bună pentru o rubrică. (…)Când te sună cineva duminică seara… Eram în Spania, la Iura Luncașu, la lansarea de film și, îți dai seama, nu răspundeam. Și telefonul stătea așa, vedeau toți că mă tot sună: la 7 seara, la 8, la 9…”, a spus Ioana Ginghină. Ea a recunoscut însă că totul a rămas la stadiul de chimie profesională.

Răspunsul lui Alexandru Ciucu: „Nu i-am făcut avansuri”

Alexandru Ciucu a confirmat că au avut o colaborare foarte bună, dar a subliniat că relația lor a rămas strict una de muncă:

„Este o femeie foarte mișto. Nu i-am făcut niciodată avansuri, nu pentru că nu ar fi meritat, ci pentru că noi am avut o relație profesională în care, e adevărat, că ne-am simțit bine. E adevărat că am avut o chimie. Nu am mai vorbit de ceva timp, pentru că fiecare a fost ocupat cu lucrurile pe care le avea deja în desfășurare. Am încercat să facem o continuare a rubricii pe care o aveam. Ea însăși spune: «Nu mi-a făcut avansuri, dar a existat o chimie între noi».”, a spus el conform Spynews.

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