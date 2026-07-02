Tehnologia modernă permite corectarea zâmbetului la orice vârstă

Mai mult, specialiștii arată că tehnologia modernă permite corectarea zâmbetului la orice vârstă, cel mai vârstnic pacient al său având 65 de ani. „Nu există limite de vârstă pentru tratamentul ortodontic. De multe ori aplicăm aparate dentare și la adulți, chiar și undeva la 50-60 de ani”, a subliniat dr. Denisa Zaharia, demontând ideea că acest tip de tratament este dedicat exclusiv adolescenților.

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Dincolo de beneficiile estetice evidente, succesul unui astfel de tratament depinde în mod direct de cooperarea pacientului și de respectarea indicațiilor medicale, aspecte ignorate adesea din cauza dezinformării din mediul online. Dr. Zaharia atrage atenția asupra riscurilor la care se expun cei care sar peste controalele periodice sau nu acordă atenție periajului zilnic, favorizând apariția gingivitei și a demineralizărilor.

De asemenea, deși nu există interdicții alimentare absolute, alimentele extrem de dure sau lipicioase pot prelungi durata tratamentului prin deteriorarea elementelor aparatului fix. În plus, medicul avertizează că o altă mare greșeală este abandonarea etapei finale de stabilizare a rezultatului, deoarece dinții se deplasează pe tot parcursul vieții sub acțiunea forțelor masticatorii.

„Tratamentul ortodontic are acea parte activă timp în care purtăm aparatul dentar și la final este o etapă pasivă în care menținem rezultatul, adică stabilizăm ceea ce am obținut”, afirmă specialista, arătând că purtarea dispozitivelor de contenție este obligatorie pentru a preveni revenirea dinților la poziția inițială.

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