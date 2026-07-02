Imperiul condus de Viorel Pașca, dărâmat de agenți sub acoperire

Libertatea.ro a publicat în exclusivitate stenograme și informații din ancheta DIICOT cu investigatori sub acoperire care a dus la reținerea pentru 24 de ore a lui Viorel Pașca în dosarul azilelor ilegale din Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe un câmp și sute de victime au fost găsite în centre în stare precară.

Conform referatului prin care se solicită arestarea preventivă a suspectului principal, procurorii au apelat la agenți sub acoperire pentru a putea pătrunde în interiorul acestei organizații.

Procurorii DIICOT menționează în mod explicit, conform News.ro, că documentarea întregii activități infracționale a grupului nu ar fi fost posibilă fără ajutorul unor investigatori sub acoperire. Acești agenți au fost autorizați special pentru a aduna probe din interiorul centrelor ilegale.

Datele culese de anchetatorii infiltrați au devenit pilonul central al dosarului penal cu numărul 3639/19/P/2025.

Rapoartele întocmite de investigatorii sub acoperire au oferit detalii fundamentale și dovezi clare despre tratamentele și condițiile la care erau supuse persoanele vulnerabile din locațiile coordonate de Viorel-Teodor Pașca, probe care acum susțin cererea de trimitere a acestuia în spatele gratiilor.

Primele tentative ale anchetatorilor de a pătrunde în interiorul organizației conduse de Viorel Pașca au avut loc în toamna anului trecut, însă acele încercări inițiale nu s-au concretizat. Succesul operațiunii a venit abia la începutul acestui an, când agenții operativi, dotați cu identități de împrumut, au reușit să câștige încrederea suspectului și să pătrundă în rețeaua internă începând cu luna februarie.

În cadrul discuţiilor premergătoare angajării uneia dintre investigatoare, purtate în prezenţa numitei „Delia”, Viorel-Teodor Paşca a stabilit modalitatea de prezentare publică şi juridică a activităţii sale. Acesta a declarat în mod explicit: „Ei nu sunt azil sau casă de bătrâni, ei sunt o organizaţie nonguvernamentală, care funcţionează pe donaţii”. Tot atunci, acesta a precizat că deţine în proprietate aproximativ 10 case în care se aflau, la acel moment, în jur de 380 de persoane.

Se falsificau cereri în numele pacienților, se obţineau acte provizorii și carduri

Rapoartele investigatorilor au documentat procedurile interne prin care membrii grupului gestionau resursele financiare ale beneficiarilor şi obţineau fonduri corelate cu dizabilităţile acestora.

Astfel, se falsificau cereri în numele pacienților pentru decontul de carburant. Documentele erau semnate în locul pacienţilor de către Ramona-Viorica David, Delia-Mioara Păcală şi alte angajate (precum bucătăreasa), în timp ce Viorel-Teodor Paşca refuza să semneze direct, afirmând „că el nu semnează nimic”.

Totodată, se obţineau acte provizorii şi actualizări bancare pentru a asigura încasarea pensiilor şi a indemnizaţiilor beneficiarilor.

Investigaţia a dat la iveală o practică administrativă prin care cardurile bancare şi cele sociale ale persoanelor adăpostite rămâneau în posesia coordonatorilor.

De asemenea, monitorizarea pe termen lung a scos la iveală deficienţe majore în ceea ce priveşte îngrijirea de specialitate.

Tratamentele erau administrate de îngrijitoare fără pregătire medicală, care recurgeau adesea la identificarea vizuală a cutiilor de pastile sau la aplicarea unor remedii empirice în caz de urgenţă medicală, evitându-se contactarea Serviciului de Ambulanţă.

În unele documente apar situaţii în care pacienţii erau complet lipsiţi de medicaţia necesară. Într-o discuţie interceptată între Manuela-Viorica Manea şi Delia-Mioara Păcală, prima preciza: „Io, io am fost la el… no partea proastă e că nici nu are medicamente”, adăugând că le sesizase în mod repetat pe alte membre ale grupului (Estera şi Ramona), fără a se lua măsuri.

Un alt aspect important al rețelei viza accentul deosebit pus de management pe menţinerea unei imagini pozitive pe reţelele de socializare pentru atragerea de donaţii şi sponsorizări. În discuţiile directe cu investigatoarea sub acoperire, Viorel-Teodor Paşca a recunoscut obligativitatea fotografierii beneficiarilor: „Asta-i politica noastră să facem poze la fiecare bolnav care ajunge”.

Aesta i-a spus investigatoarei că documentele fotografice „trebuie să le aibă la dosar”, însă, în realitate, acestea erau utilizate ca instrument de marketing social.

Se cere arestarea a 11 persoane

În urma intervenţiei autorităţilor de la 1 iulie 2026, au fost reţinute şi s-a cerut arestarea faţă de principalii membri ai reţelei:

PAŞCA VIOREL-TEODOR: Liderul grupului şi preşedintele asociaţiei. PAŞCA FLORICA: Soţia liderului, responsabilă de gestionarea banilor şi a actelor de deces pentru încasarea ajutoarelor de înmormântare. PAŞCA VIOREL-EMANUEL: Fiul liderului şi viceprimar al comunei Holod, acuzat că folosea influenţa sa politică pentru a proteja reţeaua şi a facilita obţinerea actelor la primărie. PAŞCA ABEL-TIMOTEI: Fiul liderului, implicat în gestionarea cardurilor bancare şi administrarea locaţiilor. PAŞCA DANIEL-SABIN: Fiul liderului, responsabil de logistica medicală şi transportul bolnavilor. PĂCALĂ DELIA MIOARA: Coordonatoarea activităţilor, cea care gestiona direct personalul şi internările.

În acelaşi timp, cinci persoane au fost plasate sub control judiciar:

Ramona Viorica David (fost asistent medical, responsabilă de documentaţie), Estera-Anca Paşca şi Ioana-Viorica Paşca (nurorile liderului), Petru Bulcău (finul liderului, se ocupa de deschiderea conturilor bancare) şi Manuela-Viorica Manea (asistentă medicală).

Viorel Pașca, bărbatul din Bihor care, potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei asociaţii umanitare, audiat miercuri la sediul central al DIICOT, are calitatea oficială de suspect şi a fost reţinut pentru 24 de ore. La percheziții, procurorii au găsit o avere în casa lui Pașca. Alături de el au fost reținuți și soția și cei trei copii ai lui.

246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline, bani cash, avea în casă Viorel Pașca, găsiți în seif de DIICOT.

DIICOT extinde ancheta privind azilele lui Viorel Pașca și ridică documente de la mai multe primării din Bihor. Anchetatorii au extins investigațiile în dosarul azilelor clandestine din județul Bihor, coordonate de Viorel Pașca.

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut 27 de percheziții în județul Bihor, într-un dosar privind un grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane, au transmis cele două instituții marți, 30 iunie, într-un comunicat comun.





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