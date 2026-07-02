Sedentarismul, un factor de risc pentru cancer

Specialiștii au constatat că, pentru fiecare oră suplimentară de inactivitate prelungită, riscul de deces prin cancer crește cu 10%. Dr. Frederick Ho, autorul principal al studiului realizat la Universitatea din Glasgow, a explicat: „Datele noastre arată că statul pe scaun mai mult de 30 de minute este asociat în special cu un risc mai mare de cancer. Vestea bună este că întreruperea timpului petrecut pe scaun cu ceva la fel de simplu precum o scurtă plimbare ar putea fi protectoare.”

De asemenea, cercetătorii au subliniat că nu doar exercițiile fizice intense sunt benefice. „Orientările actuale privind sănătatea se concentrează în mare măsură pe exercițiile fizice moderate sau intense, dar descoperirile noastre arată că mișcarea ușoară nu ar trebui ignorată”, a adăugat Dr. Ho.

Mișcarea, cheia prevenirii riscurilor

Potrivit studiului, chiar și înlocuirea unei ore de sedentarism zilnic cu activități fizice ușoare, precum călcatul sau spălatul vaselor, reduce riscul de deces prin cancer cu 12%. Mai mult, înlocuirea a 30 de minute de inactivitate cu activități fizice moderate, cum ar fi mersul pe jos într-un ritm mediu, scade riscul cu 8%. Dacă perioadele de inactivitate sunt înlocuite cu doar cinci minute de activitate fizică viguroasă, riscul de deces prin cancer scade cu 22%.

Soluții simple pentru o sănătate mai bună

Cercetătorii recomandă întreruperea perioadelor de sedentarism la fiecare 30 de minute prin mișcări simple, cum ar fi ridicarea de pe scaun și o scurtă plimbare. Aceste acțiuni aparent neînsemnate pot avea un impact major asupra sănătății noastre pe termen lung, reducând riscul de boli grave.

Limitările studiului și nevoia de cercetări suplimentare

Deși descoperirile sunt promițătoare, studiul are limitări. Acesta a fost bazat pe o analiză statistică a datelor observate, ceea ce înseamnă că nu poate dovedi direct cauzalitatea. Profesorul Kevin McConway, de la Open University, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat: ,,Rezultatele sunt interesante, dar sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma aceste concluzii.”

Studiul subliniază importanța combaterii sedentarismului, chiar și prin activități ușoare, și deschide calea pentru dezvoltarea unor strategii personalizate de prevenție în viitor.

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