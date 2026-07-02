Ce fac românii în vacanță în 2026 i-a surprins până și pe specialiști. Ce caută acum turiștii în vacanță

Vacanțele în care singurul plan era șezlongul, piscina și cocteilul par să piardă teren. Tot mai mulți europeni aleg concedii în care, pe lângă relaxare, se întorc acasă și cu o abilitate nouă. Fenomenul poartă deja un nume, „skilliday”, și câștigă rapid popularitate.

„Turiștii caută experiențe care să le rămână în minte mult timp”

Potrivit unui studiu Mastercard realizat în 28 de țări europene, aproape jumătate dintre europeni (48%) spun că și-ar dori să învețe ceva nou în vacanță, iar peste o treime (37%) au rezervat deja pentru acest an o călătorie cu acest scop.

Și românii sunt deschiși la această idee. Aproape unul din doi respondenți (44%) spune că va alege în 2026 o vacanță în care să descopere un meșteșug, să participe la un atelier sau să deprindă o abilitate nouă.

„Turiștii de astăzi caută experiențe care să le rămână în minte mult timp după vacanță. Vor să creeze amintiri, dar tot mai des și să plece acasă cu lucruri pe care chiar au învățat să le facă. De la vinificație și prelucrarea lemnului până la ceramică sau pictură, oamenii sunt dispuși să plătească pentru experiențe oferite de afaceri locale, care le arată o parte autentică din cultura locului și le oferă o lecție pe care o păstrează și după ce s-au întors acasă”, spune Natalia Lechmanova, reprezentanta companiei.

O vacanță este mai valoroasă dacă îi învață ceva nou

Trendul este și mai puternic în rândul tinerilor. Peste jumătate dintre europenii cu vârste între 18 și 34 de ani și-au planificat deja un astfel de concediu, semn că vacanțele sunt văzute tot mai mult ca o investiție în experiențe, nu doar ca o pauză de la rutina zilnică.

De altfel, 51% dintre cei chestionați spun că o vacanță este mai valoroasă dacă îi învață ceva nou, iar 48% consideră că o abilitate dobândită valorează mai mult decât un suvenir cumpărat dintr-un magazin.

Ce vor turiștii să învețe? Limbile străine sunt pe primul loc în lista abilităților pe care europenii vor să le învețe în vacanță. 30% spun că și-ar dori să învețe suficient cât să poată purta o conversație cu localnicii.

Urmează experiențele culinare: 28% sunt interesați de workshopuri și cursuri de gătit, iar același procent vrea să vadă cum sunt produse local vinul, brânza sau alte specialități.

Top 10 abilități pe care europenii vor să le învețe în vacanțe

Expresii de bază și conversație într-o limbă nouă: 30%

Gătit și workshopuri culinare cu bucătari locali: 28%

Producție locală de alimente și băuturi, precum vin, brânzeturi sau bere: 28%

Wellness și mișcare, precum yoga, meditație, dans sau arte marțiale: 25%

Meșteșuguri tradiționale, precum ceramică, țesut, prelucrarea lemnului sau textile: 24%

Arte creative, precum fotografie, pictură sau scris: 23%

Sporturi, precum schi, surfing, escaladă sau drumeții: 19%

Abilități outdoor și de supraviețuire, precum culesul hranei din natură, orientare sau bushcraft: 18%

Meșteșuguri de patrimoniu și tehnici tradiționale: 14%

Abilități pentru un stil de viață sustenabil, precum permacultură sau conservare: 13%

Românii se remarcă prin interesul pentru gastronomie

În Europa, interesul pentru diferite tipuri de abilități diferă de la o țară la alta.

Sârbii sunt cei mai interesați de învățarea unei limbi străine în vacanță (45%), în timp ce românii se remarcă prin interesul pentru gastronomie: doi din cinci (41%) ar vrea să participe la cursuri de gătit.

În cazul suedezilor, 37% vor să descopere cum sunt produse alimentele și băuturile locale.

În alte țări, 35% dintre sloveni sunt atrași de experiențe de wellness și mișcare, precum yoga, meditație sau dans.

Aproape o treime dintre italieni (31%) vor să învețe meșteșuguri tradiționale, precum ceramică, țesut sau prelucrarea lemnului.

Creativitatea este o pasiune comună pentru croați și sârbi, aproximativ 31% dintre ei dorind să își dezvolte abilități artistice în timpul vacanței. Ucrainenii sunt cei mai interesați de fitness, peste un sfert dintre ei (28%) dorind să învețe o nouă abilitate sportivă.

Noua tendință aduce beneficii și destinațiilor turistice. Mulți călători sunt dispuși să plătească mai mult pentru experiențe autentice oferite de comunitățile locale, iar astfel de vacanțe îi poartă adesea dincolo de marile orașe și stațiunile aglomerate, spre sate, mici ateliere și zone rurale.

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