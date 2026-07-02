Performanțe remarcabile la categoria „Juniori”

La categoria „Juniori”, rezultatele de excepție au fost obținute de:

Mateșescu-Pașcalău Bogdan-Andrei, Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara – medalie de aur;

Toma Tudor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București – medalie de aur;

Eftime Matei, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov – medalie de argint;

Perhinschi Gabriel, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași – medalie de argint.

Trei medalii de aur și una de argint la categoria Seniori

Categoria „Seniori” a fost marcată de prestații impresionante, inclusiv cel mai mare punctaj al competiției obținut de Dumitrescu David-Mihai, elev al Colegiului Național „Carol I” Craiova:

Dumitrescu David-Mihai – medalie de aur;

Aramă Alexandra-Mihaela, Colegiul Național Iași – medalie de aur;

Păun Eduard-Ionuț, Colegiul Național „Unirea” Focșani – medalie de aur;

Merăuță Ionuț, Colegiul Național „Unirea” Focșani – medalie de argint.

Coordonarea echipei a fost asigurată de profesorii Fiscutean Mihaela Cornelia, de la Colegiul Național Iași, și Alexandru Mihaela Florina, reprezentantă a Ministerului Educației. „Felicităm elevii, profesorii și părinții care i-au sprijinit necontenit pe acești tineri excepționali”, a transmis Ministerul Educației.

„Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții.”, a transmis Ministerul Educaţiei.

În aceeași zi, echipa României a obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică (International Cybersecurity Olympiad – ICO), desfășurată în Tunisia, performanță care consolidează poziția țării noastre în rândul statelor cu tradiție în formarea specialiștilor din acest domeniu strategic.

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