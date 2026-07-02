Cum pregătești bagajul: lista esențială

Înainte de toate, este esențial să începi pregătirile din timp. Jana Snopková, medic generalist pentru copii și adolescenți, recomandă o abordare organizată: „Mamele ar trebui să ia în considerare posibilitatea îmbrăcării în straturi, deoarece familia poate fi surprinsă de frig, ploaie, furtuni, dar și căldură extremă pe drum.”

Pe lângă hainele potrivite pentru toate tipurile de vreme, nu uita să incluzi o pătură, o pernă mică, jucării pentru cei mici, dar și o trusă de prim ajutor. Aceasta ar trebui să conțină medicamente esențiale: pentru febră, diaree, rău de mișcare, alergii sau răni minore. Aveți întotdeauna la îndemână ceva pentru combaterea febrei și picături nazale sau pentru urechi, mai ales dacă temperaturile se schimbă brusc.

Ce trebuie să ai în vedere pentru călătoria cu mașina

Dacă alegi să călătorești cu mașina, asigură-te că ai pregătit o gustare ușor digerabilă pentru copii. Fructele proaspete și câteva dulciuri sunt opțiuni excelente, însă evită alimentele care se pot strica rapid pe căldură sau care ar putea provoca greață. „Consumul unei cantități mari de apă ar trebui să fie o chestiune de la sine înțeleasă”, adaugă medicul.

Hainele lejere sunt un must pentru o călătorie confortabilă. O păturică și haine mai groase pot fi utile în cazul în care temperatura scade pe timpul nopții sau din cauza aerului condiționat din mașină.

Călătoria cu autobuzul: cum să te pregătești

Dacă ai optat pentru un drum cu autobuzul, spațiul pentru bagaje este mai restrâns, așa că prioritizează doar lucrurile esențiale. „În autobuze, aerul condiționat poate fi destul de rece, așa că hainele confortabile și călduroase sunt esențiale, mai ales pentru călătoriile pe timp de noapte”, spune Snopková.

În ceea ce privește mâncarea, alege gustări sănătoase, cum ar fi fructele și legumele, și evită ciocolata sau alte alimente care se pot topi sau strica. Apa este, de asemenea, un element obligatoriu, mai ales pentru drumurile lungi.

Ce trebuie să știi dacă zbori cu avionul

Călătoria cu avionul vine cu propriile provocări și restricții. De exemplu, reglementările privind lichidele la bord pot complica transportul alimentelor pentru copii. Totuși, companiile aeriene permit anumite excepții.

„Dacă călătoriți cu un bebeluș, aduceți cu dumneavoastră o suzetă sau un biberon cu suzetă pentru a egaliza presiunea din urechi. În timpul decolării și aterizării, aceștia ar trebui să sugă din suzetă sau să bea din biberon”, explică Snopková.

Temperaturile din avion sunt adesea mai scăzute decât cele de afară, așa că este bine să ai la îndemână haine călduroase, cum ar fi hanorace, pantaloni lungi sau chiar o pătură. „Copiii sub 3 ani ar trebui să poarte și o căciulă subțire de bumbac, deoarece urechile lor trebuie protejate”, mai adaugă medicul.

Trusa de prim ajutor: ce nu trebuie să lipsească

Indiferent de mijlocul de transport ales, o trusă de prim ajutor bine pregătită poate face diferența. Pe lângă medicamentele uzuale, doctorul Snopková recomandă să aveți la îndemână „antihistaminice pentru alergii, plasturi, bandaje adezive, gel dezinfectant și un termometru”. De asemenea, dacă copilul suferă de rău de mișcare, medicamente precum Kinedryl trebuie administrate cu cel puțin o oră înainte de plecare.

Ultimele sfaturi pentru o vacanță fără griji

Alegerea destinației potrivite este un alt punct esențial. Doctorița Alexandra Mamová sugerează să optăm pentru locuri prietenoase cu familiile, iar Adriana Žiačková, o mamă cu experiență în călătorii, subliniază importanța de a planifica din timp activitățile pentru cei mici.

Indiferent că porniți cu mașina, autobuzul sau avionul, organizarea este cheia unei vacanțe de succes. Cu o planificare atentă și o listă bine făcută, veți putea să vă bucurați de o vară de neuitat alături de cei dragi.

O femeie a împărtășit câteva trucuri pentru împachetarea bagajelor, menite să economisească spațiu și să reducă stresul înaintea unei călătorii. Chantel Mila, cunoscută pentru sfaturile sale de lifestyle pe contul său de TikTok @mama_mila, a prezentat aceste soluții într-un videoclip.

De asemenea, un nou studiu realizat în vara acestui an arată că vacanțele românilor din 2025 nu mai sunt doar despre relaxare și explorare. Mulți își iau în bagaj, pe lângă haine, încălțăminte și produse de igienă și unele lucruri care au legătură cu munca.

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