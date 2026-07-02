Studiul ASSMB, desfășurat pe un eșantion de aproximativ 150.000 de copii și adolescenți din școlile publice din București, arată că prevalența bolilor cronice a crescut la 23,3%, de la aproximativ 20,1% în urmă cu trei ani școlari. În plus, numărul elevilor luați în evidență de cabinetele de medicină școlară a scăzut cu 8,8% față de anul anterior, dar cazurile de afecțiuni cronice au crescut cu 5,5%.

„Aceasta înseamnă că aproximativ 1 din 4 elevi luați în evidență de cabinetele medicale școlare ale ASSMB are cel puțin o boală cronică dispensarizată”, se arată în raport.

Miopia, o problemă tot mai frecventă

Problemele de vedere, în special miopia, rămân printre cele mai frecvente afecțiuni. Raportul indică faptul că 9,03% dintre elevi, adică 1 din 11, suferă de o patologie senzorială. Deși numărul absolut al cazurilor a scăzut ușor, prevalența a crescut, fenomen atribuit utilizării excesive a ecranelor și scăderii timpului petrecut în aer liber.

„Tendința globală de „epidemie de miopie” se manifestă clar și în București”, subliniază raportul ASSMB.

Bolile neuropsihice: un semnal de alarmă

O creștere semnificativă, de 37,7%, a cazurilor de tulburări neuropsihice a fost raportată în ultimii trei ani. Prevalența a urcat de la 3,23% la 4,88%. Tulburările de neurodezvoltare, anxietatea, depresia și tulburările de spectru autist sunt în creștere, în special la adolescenți.

„Tulburarea depresivă la adolescenți (161 cazuri, 64,6% la clasele IX-XII) semnalează o criză silențioasă a sănătății mintale care necesită răspuns instituțional urgent”, avertizează specialiștii citați în raport.

Epidemia de obezitate infantilă

Obezitatea continuă să fie o problemă gravă, cu 3.367 de cazuri de obezitate neendocrină raportate și o creștere globală de 22% a bolilor metabolice. Sedentarismul și dieta neechilibrată sunt principalele cauze.

„Creșterea progresivă pe grupe de vârstă, de la 9,3% la grădinițe la 32,1% la clasele IX-XII, demonstrează efectul cumulativ al stilului de viață nesănătos”, se mai arată în document.

Alte probleme de sănătate

Pe lângă cele trei categorii majore, raportul menționează o creștere semnificativă a bolilor de sânge (+24,2%), a cazurilor de tuberculoză și a bolilor oncologice (+49%). Singura afecțiune cu o tendință descrescătoare este hipertensiunea arterială.

„Creșterea numărului de cazuri luate în evidență demonstrează eficiența rețelei de medicină școlară în depistarea precoce și monitorizarea acestor afecțiuni”, a declarat dr. Alin Popa, directorul Direcției Medicină Școlară ASSMB.

Soluții și prevenție

Pentru a combate aceste probleme, ASSMB propune extinderea campaniilor de prevenție în grădinițele, școlile și liceele din București. Printre măsuri se numără:

Suport emoțional și psihologic : Campania „EmotiON” încurajează gestionarea sănătoasă a emoțiilor.

: Campania „EmotiON” încurajează gestionarea sănătoasă a emoțiilor. Prevenție posturală : Instruirea asistenților medicali școlari pentru identificarea problemelor de postură.

: Instruirea asistenților medicali școlari pentru identificarea problemelor de postură. Educație nutrițională: Ateliere practice și campanii de conștientizare, precum „E cool să fii tu, nu un filtru”.

Raportul ASSMB, subliniază că sănătatea elevilor este strâns legată de stilul de viață modern. Problemele identificate necesită un răspuns urgent, nu doar din partea autorităților, ci și a comunității în ansamblu.

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