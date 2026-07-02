Se va depune contestație împotriva executării silite

Premierul Ilie Bolojan a oferit detalii importante despre pașii următori, subliniind că avocații Executivului vor depune o contestație oficială la Bruxelles împotriva procedurii de executare silită declanșate în contextul litigiului de proporții cu gigantul farmaceutic Pfizer, relatează Biziday.

Dincolo de bătălia juridică din instanțele belgiene, statul român nu exclude o cale diplomatică și financiară de mijloc. Premierul a explicat că se vor continua discuțiile directe cu reprezentanții Pfizer, scopul fiind găsirea unei soluții de compromis care să permită închiderea definitivă a acestui diferend juridic.

Autoritățile române caută o formulă care să fie acceptabilă pentru ambele părți, dar care, în același timp, să rămână sustenabilă pentru bugetul de stat al României. În acest sens, negocierile sunt gestionate activ prin intermediul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Sănătății.

Întrebat dacă activitatea curentă a regiei va avea de suferit din cauza conturilor blocate, șeful Guvernului a ținut să transmită un mesaj de calm și stabilitate. Premierul a spus că compania va „funcționa fără probleme în perioada următoare, nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor pe teritoriul României. Avocații guvernului vor depune contestație la instanța belgiană. Continuă negocierile prin Ministerul Finanțelor și cel al Sănătății cu Pfizer.”

Pfizer a blocat conturile ROMATSA pentru datoria de 700.000.000 de euro

Compania europeană EUROCONTROL a notificat Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) cu privire la instituirea unei popriri asigurătorii asupra conturilor sale.

Măsura radicală vine la solicitarea gigantului farmaceutic american Pfizer, în cadrul unei proceduri extinse de executare silită demarate împotriva statului român, ROMATSA fiind aleasă pentru că s-a ocupat de transportul vaccinurilor și este companie a statului român. Suma totală se ridică la 700.000.000 de euro, informația fiind confirmată pentru Libertatea.ro de surse ROMATSA.

Joi după amiază, ROMATSA anunță că a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, joi, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român.

Compania precizează că a fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în situaţii similare, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

Din primele informații oficiale, blocajul financiar survine după ce România a pierdut în primă instanță litigiul deschis de Pfizer în Belgia.

Compania farmaceutică a acționat statul în judecată în contextul refuzului autorităților de la București de a prelua și de a achita milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 contractate în perioada pandemiei. Pentru că suma stabilită de instanță nu a fost achitată la timp, creditorul s-a îndreptat către o regie strategică a statului care încasează constant fonduri importante în valută din exterior.

La data de 11 iunie 2026, România a primit notificarea oficială care o obligă să achite, în termen de maximum două luni, o sumă uriașă de peste 3,4 miliarde de lei (aproximativ 680 de milioane de euro) către compania farmaceutică Pfizer. Nota de plată vine după ce statul român a pierdut, în primă instanță, procesul intentat de producătorul de medicamente la o instanță din Belgia, privind achiziția de vaccinuri COVID-19.









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