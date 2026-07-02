Risc cu 41% mai mic de declin cognitiv

Noi cercetări arată că dieta DASH – un plan alimentar simplu și sănătos, conceput special pentru a reduce tensiunea arterială – nu numai că protejează sănătatea cardiovasculară, dar poate preveni și declinul cognitiv legat de vârstă, relatează The Telegraph.

Într -un studiu realizat pe aproape 160.000 de adulți, publicat în JAMA Neurology, cei care au urmat o dietă de tip DASH, bogată în fructe, legume, cereale integrale și proteine ​​slabe, au prezentat un risc cu 41% mai mic de declin cognitiv.

Acest lucru se adaugă dovezilor care leagă dieta DASH de rate mai mici de hipertensiune arterială, boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet zaharat de tip 2.

Unul dintre cele mai echilibrate regimuri din lume

Dieta DASH, un acronim pentru abordările nutriționale create special pentru stoparea hipertensiunii, continuă să fie considerată de comunitatea medicală internațională drept unul dintre cele mai eficiente și echilibrate regimuri alimentare din lume.

Conceput inițial în Statele Unite pentru a combate problemele cardiovasculare fără a apela exclusiv la medicație, acest plan nutrițional și-a dovedit eficiența nu doar în gestionarea tensiunii arteriale, ci și în menținerea sănătății cognitive pe termen lung, reducând semnificativ riscul de apariție a demenței.

„Ceea ce este bun pentru inimă este bun și pentru creier”, spune Priya Tew, dietetician și autoare a cărții The Dash Diet: Reduceți tensiunea arterială în doar 21 de zile.

„Am văzut pacienți care evită medicamentele pentru tensiunea arterială urmând o dietă de tip DASH. De asemenea, aceștia raportează că se simt mai clari din punct de vedere mental și că au mai multă energie.”

Ce alimente sunt indicate

Principiul de bază al dietei DASH constă în reducerea drastică a consumului de sare, un inamic major al vaselor de sânge, și în înlocuirea alimentelor ultraprocesate cu opțiuni bogate în nutrienți esențiali.

Medicii explică faptul că acest regim pune un accent deosebit pe alimente care conțin cantități mari de potasiu, calciu și magneziu, minerale esențiale care ajută la relaxarea vaselor de sânge și la eliminarea excesului de sodiu din organism.

„DASH este una dintre acele diete care a rezistat cu adevărat testului timpului”, spune Tew. „Asta pentru că are dovezi atât de puternice în spate și nu este restrictivă – pune accent pe o alimentație echilibrată și sănătoasă, fiind ușor de realizat. Este concepută ca un stil de viață pe termen lung, mai degrabă decât o dietă pe termen scurt.”

Un meniu zilnic bazat pe principiile DASH include din abundență legume proaspete, fructe, cereale integrale și leguminoase.

De asemenea, sursele de proteine recomandate sunt carnea slabă, cum ar fi cea de pasăre sau peștele bogat în acizi grași omega-3, dar și lactatele cu un conținut redus de grăsime. Grăsimile sănătoase, provenite din nuci, semințe și ulei de măsline, joacă și ele un rol crucial în protejarea sistemului circulator.

Pe lângă efectul aproape imediat de scădere a tensiunii arteriale, studiile recente au demonstrat o legătură directă între adoptarea acestei diete și protejarea creierului împotriva degradării cognitive.

Prin menținerea unei circulații sanguine optime și prin reducerea inflamației din organism, dieta DASH previne deteriorarea vaselor mici de sânge de la nivelul creierului, oferind astfel o barieră naturală puternică împotriva bolilor neurodegenerative și a demenței la vârste înaintate.

Dieta DASH scade colesterolul „rău”

Scăderea tensiunii arteriale este doar o parte a poveștii. Prin înlocuirea grăsimilor saturate care blochează arterele cu uleiuri mai sănătoase și prin creșterea aportului de fibre și steroli vegetali, dieta DASH scade, de asemenea, colesterolul LDL sau „rău” și reduce acumularea de plăci adipoase în artere.

Prin combaterea atât a hipertensiunii arteriale, cât și a colesterolului, aceasta poate îmbunătăți sănătatea cardiovasculară într-un sens mai larg.

„Aportul ridicat de potasiu din fructe și legume ajută la relaxarea pereților vaselor de sânge, astfel încât sângele să poată circula mai ușor și contracarează unele dintre efectele nocive ale sodiului”, spune Tew. „Calciul, fibrele și acizii grași omega-3 susțin, de asemenea, vasele de sânge, reducând în același timp inflamația și colesterolul.”O analiză amplă din revista 

Nutrients a constatat că această dietă a fost asociată cu un risc cu 20% mai mic de boli cardiovasculare și cu 19% un risc redus de accident vascular cerebral.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că vârsta mijlocie – între 45 și 65 de ani – pare a fi momentul cel mai benefic pentru a adopta dieta DASH, deoarece acesta este adesea momentul în care încep să apară factorii de risc, cum ar fi hipertensiunea arterială.

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