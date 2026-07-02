Bolojan: „Nu am avut nicio atribuție de reglementare”

Întrebat despre posibila sa implicare, premierul a explicat că, în calitate de fost primar al municipiului Oradea sau de președinte al Consiliului Județean Bihor, nu a avut nicio responsabilitate directă asupra funcționării azilelor. „Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială. Eu nu am avut niciun fel de raport cu această asociație”, a spus Bolojan.

„Oricât aţi încerca să mă asociaţi cu această situaţie, nu am nicio legătură. (…) Nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacţiuni cu reprezentanţii acestei asociaţii. Nu i-am vizitat niciodată. (…) Nu am avut tangenţe, nu am avut competenţe de reglementare asupra acestei situaţii. Cei care pot inspecta toate aşezămintele sociale sunt cei de la agenţiile judeţene de inspecţie socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens. Iar în calitate de primar sau de preşedinte de consiliu judeţean nu am avut niciun fel de raport cu această asociaţie”, a transmis premierul interimar.

Azilele ilegale din Bihor, în vizorul DIICOT

Investigațiile deschise de DIICOT și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române au scos la iveală o rețea care, între 2020 și iunie 2026, ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic. Sub pretextul activităților umanitare, gruparea condusă de Viorel Pașca ar fi exploatat persoane aduse din mai multe spitale și instituții sociale din țară.

„Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale și de îngrijire, gruparea a indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate, pentru a obține importante sume de bani”, au precizat procurorii DIICOT, citați de News.ro.

Imperiul condus de Viorel Pașca, dărâmat de agenți sub acoperire

Libertatea.ro a publicat în exclusivitate stenograme și informații din ancheta DIICOT cu investigatori sub acoperire care a dus la reținerea pentru 24 de ore a lui Viorel Pașca în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe un câmp și sute de victime au fost găsite în centre în stare precară.

Conform referatului prin care se solicită arestarea preventivă a suspectului principal, procurorii au apelat la agenți sub acoperire pentru a putea pătrunde în interiorul acestei organizații.

Viorel Pașca, coordonatorul azilelor ilegale din Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT. Foto: Hepta

Procurorii DIICOT menționează în mod explicit în referat că documentarea întregii activități infracționale a grupului nu ar fi fost posibilă fără ajutorul unor investigatori sub acoperire. Acești agenți au fost autorizați special pentru a aduna probe din interiorul centrelor ilegale, relatează News.ro.

Datele culese de anchetatorii infiltrați au devenit pilonul central al dosarului penal cu numărul 3639/19/P/2025.

Rapoartele întocmite de investigatorii sub acoperire au oferit detalii și dovezi referitoare la tratamentele și condițiile la care ar fi fost supuse persoanele vulnerabile din locațiile coordonate de Viorel-Teodor Pașca, probe care – spun procurorii – susțin cererea de trimitere a acestuia în spatele gratiilor.

Cum ajungeau oamenii din azilele lui Viorel Pașca direct la Urgență. Dr. Hadrian Borcea. Foto: Facebook

Gruparea ar fi obținut peste 13 milioane de lei din donații, pensii sau ajutoare sociale

Potrivit anchetatorilor, victimele ar fi fost adăpostite în condiții improprii în locații din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. Acestea nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale corespunzătoare, iar medicamentele erau administrate de persoane necalificate, uneori chiar analfabete, care le recunoșteau doar după culoarea cutiei.

Gruparea ar fi obținut peste 13 milioane de lei din donații, pensii sau ajutoare sociale. De asemenea, s-a descoperit că persoanele decedate în aceste centre erau înhumate pe un teren din apropierea unui cimitir greco-catolic, iar ajutoarele de înmormântare ajungeau în conturile rețelei.

Se cere arestarea a 6 persoane

În urma intervenţiei autorităţilor de pe 1 iulie 2026, au fost reţinute, iar procurorii au cerut arestarea următorilor:

PAŞCA VIOREL-TEODOR: liderul grupului şi preşedintele asociaţiei. PAŞCA FLORICA: soţia liderului, responsabilă de gestionarea banilor şi a actelor de deces pentru încasarea ajutoarelor de înmormântare. PAŞCA VIOREL-EMANUEL: fiul liderului şi viceprimar al comunei Holod, acuzat că folosea influenţa sa politică pentru a proteja reţeaua şi a facilita obţinerea actelor la primărie. PAŞCA ABEL-TIMOTEI: fiul liderului, implicat în gestionarea cardurilor bancare şi administrarea locaţiilor. PAŞCA DANIEL-SABIN: fiul liderului, responsabil de logistica medicală şi transportul bolnavilor. PĂCALĂ DELIA MIOARA:cCoordonatoarea activităţilor, cea care gestiona direct personalul şi internările.

În acelaşi timp, cinci persoane au fost plasate sub control judiciar:

Ramona Viorica David (fost asistent medical, responsabilă de documentaţie), Estera-Anca Paşca şi Ioana-Viorica Paşca (nurorile liderului), Petru Bulcău (finul liderului, se ocupa de deschiderea conturilor bancare) şi Manuela-Viorica Manea (asistentă medicală).

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