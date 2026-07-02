Subiecte BAC Geografie 2026. Astăzi are loc proba scrisă la Geografie la Bacalaureat

În cadrul examenului naţional de Bacalaureat 2026, Geografia are statutul de disciplină opţională, pe care elevii o pot alege în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate. Proba de examen este scrisă şi se desfăşoară pe o durată de 3 ore, toate subiectele fiind obligatorii.

Structura probei cuprinde trei subiecte notate cu câte 30 de puncte, plus 10 puncte din oficiu, bazate pe geografia Europei, a României și elemente de geografie umană și fizică.

Libertatea va publica în curând subiectele la geografie de la Bacalaureat 2026.

Modele de subiecte la Geografie pentru Bacalaureat 2026

Ca în fiecare an, și în 2026 Ministerul Educației a publicat pe platforma subiecte.edu.ro modele de subiecte pentru Geografie și baremul de corectare al acestora pentru a-i ajuta pe elevi să se familiarizeze cu structura examenului de Bacalaureat.

Barem de corectare a subiectelor la Bac 2026

Programă Geografie Bac 2026

Competențe de evaluat

Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2026 se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Programa pentru examen vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România –

Uniunea Europeană.

Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei, ale României şi ale

Uniunii Europene, reprezentate pe hărţi Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului şi al ţării noastre Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei, a Uniunii Europene şi a unor ţări Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi din România Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic, dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului, al Uniunii Europene şi al României, prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice Prelucrarea informaţiei: transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text sau în tabel etc. Realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentări grafice şi cartografice, imagini etc.). Rezolvarea de probleme

Programă Geografie Bac 2026 – Conținuturi

Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană (clasa a XII-a)

A. Europa și România – elemente geografice de bază

Spaţiul românesc şi spaţiul european Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:

relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)

clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)

hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră

învelişul biopedogeografic

resursele naturale

Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României

harta politică a Europei; România ca stat al Europei

populaţia şi caracteristicile ei geodemografice

sistemul de oraşe al Europei

activităţile economice – caracteristici generale

sisteme de transport

Mediu înconjurător şi peisaje Regiuni geografice în Europa şi în România:

caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa şi din România

studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii

Ţările vecine României

B. România și Uniunea Europeană

Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene Statele Uniunii Europene:

privire generală şi sintetică

Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria

România ca parte a Uniunii Europene: oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi

culturale



4. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România

C. Europa și Uniunea Europeană în lumea contempornă

Problemele fundamentale ale lumii contemporane Rolul Europei în construirea lumii contemporane Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în

următoarele decenii

Regulament pentru elevii care susțin Bacalaureatul 2026 la Geografie

Potrivit Ministerului Educației, elevii care vor susține examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să țină cont de următoarele:

(1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3) – (5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim, pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea impului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1) – (7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) – (7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) – (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Cum afli rezultatele la examenul de Bacalaureat 2026

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

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