Alexia Eram se gândește să facă un copil cu Mario Fresh. „O să ne apucăm de treabă”

Alexia Eram a răspuns la o provocare de-a lui Țibulcă și a vorbit despre o posibilă sarcină, deși era ironică atunci când spunea despre un bebeluș cu Mario Fresh.

„Da, mă gândesc să fac un copil cu Mario în viitorul apropiat. Chiar am avut multe discuții despre asta și chiar ne gândim serios. O să ne apucăm de treabă”, a spus Alexia Eram, glumind pe acest subiect.

Mario Fresh a fost și el invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața lui personală și profesională. El a mărturisit că vrea să rămână cu Alexia pentru totdeauna.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine.

Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh acum ceva timp.

