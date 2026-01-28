După ce la duel au ajuns echipele Luptătorii și Norocoșii, cei nominalizați la eliminare au fost Babasha și Alina Ceban. Însă aceasta din urmă a pierdut, astfel că a plecat din Thailanda și s-a întors în România.

„Credeam că sunt mai puternică! Aici este de o sută de ori mai greu decât mi-am imaginat. Este o experiență pe care poți să o ai o dată în viață! Mi-e foarte dor de logodnicul meu”, a spus Alina Ceban după ce a fost eliminată de la „Desafio: Aventura”, show difuzat de PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, și cu o zi în avans pe VOYO.

Astfel, după ce în urmă cu o săptămână l-au pierdut pe Nicolae Lupșor, care deși a câștigat duelul cu Rafael Szabo, a decis să se retragă din emisiune și să îl lase pe tânărul din echipa Visătorii să-și continue traseul la „Deafio: Aventura”, acum Norocoșii au rămas și fără Alina Ceban.

Din câte se pare, participarea tinerei în show-ul de la PRO TV a fost una foarte bună pentru ea, din punct de vedere financiar, după cum notează Cancan. Asta pentru că a primit 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda.

Potrivit contractului pe care l-a semnat cu postul din Pache Protopopescu, pentru că Alina Ceban a rezistat timp de patru săptămâni la „Desafio: Aventura”, ei i-au intrat în cont nu mai puțin de 8.000 de euro!

