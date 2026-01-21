Concurentul din echipa Norocoșii se autointitulează „Regele fitnessului” și a mers în emisiunea de la PRO TV direct din Spania, acolo unde s-a mutat la vârsta de 19 ani.

Colegii săi din echipa Norocoșii l-au trimis la duelul pentru eliminare pe Nicolae Lupșor, acolo unde el s-a luptat cu Rafael Szabo, din echipa Visătorii, pentru a rămâne la „Desafio: Aventura”.

După ce a reușit să câștige duelul, Nicolae Lupșor a surprins pe toată lumea: a dezvăluit că vrea să se retragă din emisiune, pentru că este accidentat, iar în locul său ar dori să continue la „Desafio: Aventura” chiar cel pe care l-a învins, Rafael Szabo.

Daniel Pavel a permis acest lucru, astfel că Nicolae Lupșor a plecat acasă, în timp ce Rafael Szabo își continuă parcursul în emisiunea de supraviețuire de la PRO TV.

La scurt timp după ce culturistul s-a retras de la „Desafio: Aventura”, jurnaliștii de la Cancan au aflat ce sumă de bani a primit Nicolae Lupșor pentru a participa în show-ul de la PRO TV. Iar suma nu este deloc una mică.

Potrivit sursei citate, lui Nicolae Lupșor i-au intrat în cont 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda. Astfel, pentru că a rezistat la „Desafio: Aventura” timp de trei săptămâni, concurentul din echipa Norocoșii a primit de la PRO TV nu mai puțin de 4.500 de euro!

După ce a dezvăluit că dorește să îi lase locul său la „Desafio: Aventura” lui Rafael Szabo, cel pe care îl învinsese în duel, aproape toți concurenții din show-ul de la PRO TV au început să-l aplaude pe Nicolae Lupșor. Cei care nu au fost deloc impresionați de gestul acestuia au fost Bettyshor și Ian.

