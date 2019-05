Alina Eremia a trecut prin greutăți înainte de a deveni cunoscută. „Oamenii nu mi-au dat o șansă”

Cântăreața a mărturisit că nu totul a fost pe roze și că a întâmpinat multe obstacole înainte de a deveni cunoscută.

„Au fost refuzuri pe plan profesional, decepții. Am avut prima dezamăgire când am vrut să-mi încep cariera solo, am vrut să-mi urmez visul de a avea o carieră solo. Îmi doream să continui această evoluție, dar eram în trupă, în Lala Band. Am fost dezamăgită pentru că oamenii nu mi-au dat o șansă, studiourile… nu au fost întotdeauna ușile deschise, a durat destul de mult timp să-i conving că se poate, că muncesc mult la lucrul ăsta.

Din Lala Band era Sore lansată, iar eu am fost a doua. A durat mai bine de un an de zile… pentru o fată cu multe așteptări și cu foarte puțină răbdare… stau prost la capitolul răbdare. Până să lansez piesa a durat.

Am avut noroc și sunt foarte recunoscătoare pentru asta, a fost anul ăla în care nu am renunțat. Fără muncă, nu e posibil nimic. De la 4 ani am început să cânt și de atunci nu m-am oprit. Succesul nu vine peste noapte…

Am depus toate eforturile posibile și o să fac acest lucru în continuare. Nimic nu se compară cu momentul în care îți asculți prima dată piesa la radio”, a mărturisit Alina Eremia.

„Făceam naveta de la Buftea la București, cu mijloacele de transport în comun. Nimeni nu-ți servește pe tavă succesul, iar acesta poate dura numai o clipă. Important e să faci ceea ce faci din pasiune. Am avut momente în care nu am fost la fel de vizibilă ca alte dăți. Vreau să evoluez, sunt critică, autocritică! Sunt obligată să muncesc!”, a mai spus ea.

Citește și:

Radu Mazăre va fi adus luni în țară. O echipă de polițiști pleacă în Madagascar să-l preia

Citește mai multe despre Alina Eremia, cariera și greutăți pe Libertatea.