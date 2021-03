Alina Pușcaș s-a accidentat la schi. Cum se simte vedeta acum. „Sunt în continuare cu orteză, este imobilizat piciorul drept”

„Am plecat la Sinaia și am ajuns la cota 2000, unde era absolut superb. Părea să fie zăpadă, dar de fapt era foarte multă gheață, pentru că totul lucea.

A fost pentru prima oară când am îndrăznit să schiez pe gheață. Pe a doua pârtie pe care am dat-o am și căzut în genunchi și am lovit cu genunchii gheața.

A fost prima oară când m-am lovit rău de tot. La un moment dat, în Elveția, am căzut într-o prăpastie, dar atunci nu am pățit nimic de genul ăsta ligamente, genunchi”, a povestit Alina Pușcaș la Antena Stars, citată de Spynews.

„Sunt în continuare cu orteză, este imobilizat piciorul drept. (…) Se pare că ligamentul colateral interior este afectat, de aceea trebuie să port câteva săptămâni această orteză fixă. Cel puțin trei săptămâni va trebui să o port.

Trebuie să am multă grijă. După o lună va trebui să fac o recuperare specială.

Cu siguranță voi rămâne cu frică față de gheața pe care o poți întâlni pe pârtie. Greșeala mea a fost că am mers cu schiurile neascuțite”, a povestit Alina Pușcaș.

