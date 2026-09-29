Alina Pușcău face PET-CT după tratamentul pentru cancer și speră la un miracol: „Să vedem dacă merge și s-a oprit totul din metastază”

Alina Pușcău trece printr-un moment important al tratamentului pe care îl urmează în Statele Unite. Fotomodelul a anunțat că face un PET-CT după cea de-a treia ședință de tratament, investigație prin care medicii vor evalua răspunsul organismului la terapie și evoluția bolii. Vedeta spune că are emoții, dar își păstrează speranța și continuă să se roage.

Alina Pușcău a ajuns la un nou moment important în tratamentul pe care îl urmează în Statele Unite. Fotomodelul, diagnosticat cu cancer de sân metastatic, a anunțat că face un PET-CT după cea de-a treia ședință de tratament. Investigația este folosită pentru a evalua evoluția bolii și răspunsul la tratament.

Vedeta a vorbit deschis despre emoțiile pe care le are înaintea investigației și despre speranța că tratamentul a avut efect. În ultimele săptămâni, ea a povestit și despre reacțiile dificile pe care le-a avut după ședințele de tratament.

Alina Pușcău face PET-CT după cea de-a treia ședință de tratament

Alina Pușcău a dezvăluit că a ajuns la etapa în care medicii pot verifica modul în care organismul său a răspuns la tratament.

„Astăzi fac PET scan-ul. Acum două luni de zile m-am rugat să vă rugați pentru voi și m-am rugat și eu pentru voi, mă duc la Sfântul Nectarie în fiecare duminică. Sunt super fericită, după a treia ședință se face PET scan-ul și se vede diferența de tratament. Să vedem dacă tratamentul merge și s-a oprit totul din metastază. Sunt fericită pentru că cred că va fi un miracol. Așa simt eu în inima mea”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

Investigația vine după o perioadă în care fotomodelul a urmat mai multe ședințe de tratament. În declarațiile anterioare, ea preciza că PET-CT-ul urma să arate dacă metastazele au încetat să evolueze și dacă tumorile s-au micșorat.

Ce tratament urmează fotomodelul

Alina Pușcău a vorbit în ultimele luni despre tratamentul pe care îl urmează în Statele Unite, după ce a aflat că are cancer de sân metastatic, cu tumori care s-au răspândit și la nivelul oaselor.

Potrivit declarațiilor sale, tratamentul este administrat la intervale de trei săptămâni. Ea a explicat că perioada de după fiecare ședință este una dificilă și că are nevoie de mai multe zile pentru a-și reveni.

„Acum sunt în drum spre spital să fac intervenția de chimio și imunoterapie. O fac odată la 3 săptămâni. Nu o să fie așa ușor. Zece zile sunt complet...nu mai știu de mine. Nu mai am lumină în mine. Sunt foarte jos. Nu este ușor, este greu. Vreau să le încurajez pe femeile care trec prin această situație. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să mergem cu Dumnezeu înainte și o să fie bine”, a declarat Alina Pușcău pentru Spynews TV Live.

Într-o declarație anterioară, vedeta povestea că după primele ședințe a avut dureri puternice și a ajuns inclusiv la spital pentru tratament.

Alina Pușcău își păstrează speranța

În perioada tratamentului, credința a devenit importantă pentru Alina Pușcău. Vedeta a povestit că merge la biserică și se roagă pentru ca tratamentul să aibă efect.

Într-o declarație recentă, ea a spus că așteaptă rezultatul PET-CT-ului cu emoție, dar și cu speranța că lucrurile vor evolua în direcția dorită. „Sunt fericită pentru că cred că va fi un miracol. Așa simt eu în inima mea”, a transmis aceasta.