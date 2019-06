„Cei de la PRO TV m-au contactat pentru „Românii au talent” și am zis OK, de ce să nu vin să încerc piața din România? Nu s-a întâmplat, pentru că trebuia să mă mut din America aici, în România, și timpul nu a fost corect, nu s-a putut”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Pușcău. Ce înseamnă „timpul nu a fost corect”?

Perioada filmărilor pentru show se suprapunea cu contractele ei de peste Ocean! „Nu am putut să vin pentru că aveam și acolo (în America – n.r.) proiecte”, ne-a explicat Alina.

Alina Pușcău a fost dorită la masa juriului de la „Românii au talent”

Așa se face că în noul sezon, al nouălea, din „Românii au talent”, producătorii l-au așezat pe scaunul Mihaelei Rădulescu, diva căreia Alina ar fi trebuit să-i ia locul, pe Mihai Petre, care mai stătuse la masa juriului până în 2014, când a părăsit PRO TV pentru Antena 1.

Pana la urmă Mihai Petre a completat juriul după plecarea Mihaelei Rădulescu

«Am plecat de la 14 ani, este foarte greu pentru mine»

Chiar dacă nu s-au legat lucrurile cu proiectul TV, Alina profită de vizita în România ca să stea cu mama ei și să revadă oameni și locuri dragi.

„Am plecat de la 14 ani, este foarte greu pentru mine. Am un apartament aici și am vrut să fiu lângă ai mei. E foarte greu fără familie. Am simțit că vreau să stau o perioadă în România, să fiu aproape de mama, să o văd și eu o dată la două zile, la trei zile, să vină la mine acasă, să stau cu ea, aveam nevoie de asta”, ne-a mărturisit ea.

Alina Pușcău a renunțat la dietă, dar continuă să facă sport

În România, a renunțat la dietă

Manechinul care a urcat pe podiumuri internaționale și a avut relații cu actorul Vin Diesel și cu regizorul și producătorul Brett Ratner („X-Men”, „Hercule”, „Rush Hour”, serialul „Prison Break”) și-a luat pauză de la dietă în țara natală. Asta și din pricina mamei, care o răsfață cu tot felul de preparate tradiționale: „Mănânc orice, nu mai țin nici o dietă. Mănânc orice și fac exerciții, asta e cel mai important. Nu m-am îngrășat deloc, nu știu de ce, probabil și pentru că schimb des fusul orar, vremea, țara. Călătoresc foarte mult”.

Video: Robert Hanciarec

Foto: Maxim

Citește și: Tudor Giurgiu a dezvăluit pentru Libertatea tema următorului său film: „Masacrul de la Fântâna Albă, din 1941, când rușii au omorât aproape 3.000 de români”