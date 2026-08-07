Alina Pușcău trece prin una dintre cele mai dificile încercări din viața sa. Cu doar câteva minute înainte de intervenția chirurgicală, fotomodelul a publicat un mesaj emoționant în care a dezvăluit că suferă de cancer la sân în metastază. Vedeta le-a mulțumit celor care i-au fost alături și a vorbit despre puterea credinței și despre lecțiile pe care i le-a oferit această experiență.

Alina Pușcău a anunțat că are cancer la sân în metastază

Alina Pușcău a făcut o serie de mărturisiri emoționante cu doar câteva minute înainte de intervenția chirurgicală la care urma să fie supusă. Fotomodelul a vorbit deschis despre diagnosticul primit și despre lupta pe care o duce în prezent, dezvăluind că suferă de cancer la sân, iar boala a intrat în metastază.

Vizibil emoționată, vedeta a ales să le transmită un mesaj urmăritorilor înainte de operație și le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis gânduri bune și s-au rugat pentru ea.

„Mulțumesc din suflet și din inimă pentru mesajele voastre. Le-am primit cu mare drag în suflet și în inima mea. Sunteți minunați. Ce să vă spun? N-am cuvinte. Nu mă așteptam să fiu așa de mult iubită și apreciată în țara mea”, a mărturisit Alina Pușcău.

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„Frumusețea din interior este cea care contează”

În mesajul transmis înainte de intervenție, Alina Pușcău a vorbit și despre schimbările pe care această experiență le-a produs în modul în care privește viața. Vedeta spune că boala a făcut-o să înțeleagă ce este cu adevărat important și că succesul sau frumusețea exterioară nu mai au aceeași semnificație.

„Eu vreau să vă spun o poveste, să vă spun cum este viața, că nici eu n-am știut. Ajungând în momentul ăsta în viața mea, mi-am dat seama de foarte multe lucruri, ce este important în viață și ce nu este important în viață. Am crezut că faima, frumusețea este ce avem nevoie. Nu. Este frumusețea din interior, nu cea din exterior. Nu validarea din exterior pe care oamenii ți-o dau, ci ceea ce ești tu înăuntru, sufletul tău, inima ta și Dumnezeu”, a spus vedeta.

Alina Pușcău: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

Cel mai dificil moment al mesajului a fost acela în care fotomodelul a vorbit direct despre diagnosticul primit. Cu lacrimi în ochi, Alina Pușcău a dezvăluit că luptă cu cancerul la sân și că boala s-a extins.

„Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine. Nu este ușor. Dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră, voi trece peste acest moment”, a mărturisit Alina Pușcău înainte de intervenția chirurgicală.

Vedeta a povestit și despre un moment petrecut în urmă cu un an, când a participat la o acțiune dedicată luptei împotriva cancerului de sân, fără să știe că urma să primească același diagnostic. „Anul trecut am alergat pentru Breast Cancer. Am vrut să ajung acolo, am cumpărat tricou, am dat bani ca să fiu acolo pentru femeile astea. Dar n-am știut că eu am altceva”, a mai spus Alina Pușcău.

A cerut rugăciunile celor care o urmăresc

În încheierea mesajului, Alina Pușcău a vorbit despre tratamentul pe care urmează să îl înceapă la un centru medical din Los Angeles și le-a cerut celor care îi sunt alături să se roage pentru ea. Vedeta spune că a avut șansa de a deveni candidată pentru un tratament disponibil la UCLA și consideră că acest lucru este un miracol.

„Ce să vă spun. Viața bate filmul. Da. Viața bate filmul. Vineri, pe 7, la ora 11 în Los Angeles, vă rog frumos să vă rugați pentru mine pentru că este singurul tratament care o să mă ajute să îmi salvez viața. Sunt candidată la acest tratament care este numai la UCLA. Am avut mare noroc și de aceea spun că miracolul s-a întâmplat datorită rugăciunilor voastre am putut să fiu candidată la acest tratament și încep pe 7”, a transmis Alina Pușcău.

Mesajul publicat de fotomodel a fost urmat de sute de reacții și încurajări din partea celor care îi urmăresc activitatea și îi transmit gânduri bune în această perioadă dificilă.

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