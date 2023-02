Când a slăbit colosal, Amalia Năstase a impresionat pe toată lumea cu ambiția sa și mulți au dorit să afle ce dietă a ținut. După ce a renunțat la regim, vedeta a mai luat câteva kilograme în greutate, iar acum reușește să se mențină. Fosta soție a lui Ilie Năstase a renunțat la dietele drastice și încearcă să mănânce tot ceea ce îi place, însă fără mâine.

Amalia Năstase a renunțat definitiv la pâinea albă, iar când are poftă mănâncă dulciuri și fast-food. „Pâinea albă chiar e dazastru mondial”, susține vedeta.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață . Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul. Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănânc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”, povestește Amalia Năstase pentru Unica.ro.

„Sunt tot timpul în legătură cu un medic nutriționist și de medicină funcțională”

Amalia Năstase are grijă de sănătatea ei, astfel că apelează la specialiști pentru a afla ce se întâmplă cu ea. Și-a făcut toate analizele, pentru a se asigura că nu are probleme de sănătate.

„Am fost la Congres cu Dr. Ioana Berciu, care e medic de medicină funcțională. Dacă te trezești obosit, după ce ai dormit o noapte întreagă, asta înseamnă că nu funcționezi cum trebuie. Nu contează neapărat numărul de kilograme, dar trebuie să vezi ce nu merge, care sunt dezechilibrele. De exemplu, dacă ai tiroidă, te umfli, poți să mănânci doar salată și să nu slăbești atât de repede cum ar slăbi altcineva. Medicina funcțională te face să funcționezi. M-a ajutat foarte mult că sunt tot timpul în legătură cu un medic nutriționist și de medicină funcțională, știu ce se întâmplă cu corpul meu și cu vârsta”, mai spune vedeta pentru sursa mai sus menționată.

Amalia Năstase, despre postul intermitent

Recent invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, Amalia Năstase a povestit despre postul intermitent sau fasting, care e acea metodă de slăbire care presupune consumul de alimente în anumite intervale de timp, urmat de o perioadă de post.

„Ideea e că acest post intermitent te ajută să-ți restarteze toate mecanismele de digestie, microbiomul, microbiomul este multitudinea aceea de microbi care te ajută să digeri bine. Dar noi când mâncăm tot timpul, cum fac unii dintre noi, nu mai are timp sistemul digestiv să înceapă să facă o digestie cum o făcea acum 10.000 de ani 2.000 de ani, când mânca o dată pe zi”

