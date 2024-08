America Express 2023. Laura Giurcanu și Sânziana Negru sunt câștigătoarele sezonului 6

UPDATE 28 decembrie: Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat America Express, sezonul 6. Cele două concurente s-au luptat cu Alexia și Aris Eram în marea finală a show-ului de la Antena 1.

UPDATE 27 decembrie: În ediția de marți, 26 decembrie, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați din competiție, după ce figurina lor a fost roșie. În această seară, de la ora 20.30, pe Antena 1, Alexia și Aris Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru se întreg în marea finală de la America Express, sezonul 6.

UPDATE 26 decembrie: Final fericit la cursa de ieri pentru frații Eram. Întrecerea pentru cel mai bun asado le-a adus victoria – după un parcurs care i-a purtat de la măcelărie, unde au învățat secționarea cărnii de vită, la întâlnirea cu mesenii, care și-au dorit cel mai bun grătar de vită argentiniană. Competiția continuă în această seară cu probele care vor decide cele două echipe din Marea Finală de mâine.

Urmează, așadar, cursa cutiilor periculoase! Astfel, în ediția din această seară, concursul va avea trei părți, iar la capătul fiecăreia, ultima echipă sosită la Irina trebuie să-și aleagă o cutie. Una dintre acestea conține verdictul eliminării – pentru că doar două perechi vor intra în lupta finală pentru premiul de 30.000 de euro și marele trofeu al sezonului 6 „America Express”.

UPDATE 25 decembrie: Ieri seară, pe Drumul Soarelui, a început etapa finală a competiției America Express: Giulia și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru sunt cele trei echipe care s-au aliniat la startul unei curse ce a avut ca temă fotbalul, sportul devenit religie în Argentina. Diseară, întrecerea continuă cu o altă temă ce face parte din identitatea Argentinei, iar Irina Fodor duce concursul la următorul nivel, introducând în joc cuferele periculoase.

Prima parte a întrecerii din etapa finală America Express i-a purtat pe concurenți în Rosario, orașul lui Leo Messi, zeul de azi al fotbalului în Argentina, dar seria de misiuni le-a adus și o incursiune în religia înființată pentru Diego Maradona, cel dintâi zeu al acestui sport în Argentina. După mai multe probe fotbalistice, care le-au dat mari bătăi de cap unora dintre concurenți, cele două echipe care s-au calificat la jocul de amuletă au fost Laura și Sânziana, de-o parte, și Giulia și Vlad, de cealaltă. Perechile s-au înfruntat într-un meci de fotbal atipic, Giulia și Vlad adjudecându-și la final cea de-a opta amuletă de pe Drumul Soarelui.

UPDATE 24 decembrie: În această seară, de la ora 21.00, la Antena 1 începe etapa finală pe Drumul Soarelui, în competiția America Express. Trei echipe au mai rămas în lupta pentru marele trofeu și premiul de 30.000 de euro al acestui sezon, iar diseară competiția îi poartă pe concurenți pe urmele marilor campioni ai Argentinei.

Și ce loc mai potrivit pentru începutul bătăliei finaliștilor decât Rosario, orașul zeului de azi al fotbalului în Argentina, Leo Messi?! Sportul venerat în această țară va da și tema întrecerii de diseară. De la tehnici din antrenamentul fotbaliștilor la un meci de fotbal cu un regulament cu totul aparte, urmează o cursă cu driblinguri periculoase! Iar pauzele dintre reprizele sportive vor aduce momente cu totul surprinzătoare, precum ceremoniile din biserica lui Diego Maradona, primul mare zeu al fotbalului argentinian, pentru care chiar s-a înființat o religie.

UPDATE 21 decembrie: Cursa de bilanț pe 20 decembrie s-a dat între echipele Romică și Cătălin Țociu, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu. Ultimii ajunși la pupitrul prezentatoarei TV, în stage-ul cu numărul nouă, înainte de finala din Buenos Aires, au fost Romică și Cătălin Țociu.

„Pentru noi, tot ce s-a întâmplat în America Express a fost la superlativ! Nu am crezut o clipă, mă repet, că am să pot să îmi întrec toate fricile pe care le-am avut, la care nici nu mă gândeam… Deci dacă cineva îmi spunea mie că eu fac traseul ăla la pompieri… îl băteam!

A fost o adevărată performanță, pentru că trebuie să ai niște calități să ajungi până în stage-ul 9. E foarte complicat și totuși noi doi am găsit cheia!”, a mărturisit Romică Țociu.

Cu toate eforturile lor și cu toată determinarea de a rămâne în competiție, au ajuns ultimii, iar Soarele a fost roșu, ceea ce înseamnă că aventura lor în „America Express” s-a încheiat aici.

„O să deschid cutia pentru că nu cred că ea mai conține un secret pentru cineva! Era clar, nu avem de ce să ne ascundem! În finală intră doar trei cupluri, trei perechi! Este ultima oară când deschid această cutie, este ultima oară când vedem Soarele, fie el roșu sau verde, în această formă, așa că Laura și Sânziana, felicitări, sunteți în finala America Express, sezonul 6!”, a spus Irina Fodor.

„Da, Giulia și Vlad, sunteți în finală!”, anunță cu suspans prezentatoarea TV. Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Vlad Huidu și Giulia Anghelescu, Alexia și Aris Eram sunt cele trei echipe care au ajuns în finală. „Vor fi trei echipe foarte bune! Va fi sânge în finală, pe străzile din Buenos Aires!”, spune Romică Țociu.

UPDATE 20 decembrie: Cel de-al doilea joc de amuletă din semifinala America Express, sezonul 6, ediția 39 din 19 decembrie 2023 a fost încins la propriu, dar și la figurat. Alexia și Aris Eram, Romică și Cătălin Țociu, Laura Giurcanu și Sânziana Negru s-au transformat în pompieri și au fost nevoiți să demonstreze că au abilitățile unor adevărați eroi și s-au întrecut într-o serie de trei probe la nivel de „olimpiadă”.

Pentru a afla echipa câștigătoare, Irina Fodor a adunat timpii în care echipele au realizat fiercare traseu la care s-au adăugat și penalizări. Laura și Sânziana au primit 6 minute de penalizare, echipa formată din Romică și Cătălin tot 6 minute, iar Aris și Alexia nu au primit niciuna.

Așadar, Alexia și Aris au obținut un total de 44 de minute și 13 secunde, Romică și Cătălin au terminat întreg traseul în 55 de minute și 23 de secunde, iar Laura și Sânziana 43 de minute și 40 de secunde și au câștigat al doilea joc de amuletă din semifinala „America Express”, sezonul 6, ediția 39 din 19 decembrie 2023.

Cu toate acestea, la careu, spiritele s-au încins! În momentul în care Laura și Sânziana i-au pus să plece ultimii pe Alexia și Aris, tânăra a explodat. Extremi de dezamăgiți, frații le-au spus doar „Ne vedem în cursă!”.

UPDATE 17 decembrie: În această seară, de la ora 21.00, la Antena 1 începe etapa semifinală pe Drumul Soarelui. Patru echipe au mai rămas în lupta pentru marele trofeu și marele titlu al acestui sezon, iar diseară competiția se complică, pentru că Irina schimbă mecanismul cursei cu reguli noi.

Giulia și Vlad Huidu, Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Aris și Alexia Eram, dar și Romică și Cătălin Țociu – acestea sunt perechile care au intrat în etapa semifinală, după eliminarea Iuliei Albu și a lui Mike la finalul ediției precedente a reality show-ului.

Diseară se schimbă dinamica competiției și mecanismul cursei. Maradona și Eva Peron se vor număra printre imaginile pe care concurenții le vor căuta febril pe traseu. Perechea care adună cele mai multe puncte cu ajutorul acestor cartoane câștigă biletul de aur, care duce direct către Buenos Aires.

UPDATE 14 decembrie: Seară decisivă pentru competiția de pe Drumul soarelui, în ediția de ieri „America Express”: cursa pentru ultima șansă s-a încheiat cu încă un verdict de eliminare dat de Zeul Soare. Iulia Albu și Mike au părăsit competiția înainte de etapa semifinală.

Cele patru echipe care au intrat în etapa semifinală a celui mai dur reality show din România sunt: Giulia și Vlad Huidu, Romică și Cătălin Țociu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru. „Orice urmează de-acum, pentru noi va fi o bucurie”, a declarat Giulia.

„Pentru mine și Cătălin înseamnă că mai avem resurse pentru semifinală, înseamnă că încă nu ne-am spus ultimul cuvânt și că am fost o echipă foarte tare”, a spus cu entuziasm Romică Țociu. „Noi suntem puternice și putem să facem față unei competiții între cei mai puternici”, a punctat Sânziana Negru.

De partea cealaltă, Alexia Eram și-a mărturisit îngrijorarea, nemulțumită fiind de parcursul ei și al lui Aris la ultima șansă: „Dacă nu ne revenim, sigur nu mai rezistăm în această competiție”.

UPDATE 13 decembrie: În ediția 35 a emisiunii America Express sezonul 6, Irina Fodor a anunțat ce echipă a câștigat imunitatea, în cel de-al optulea stage. Acesta a fost momentul în care Aris și Alexia au luat o decizie importantă.

Aseară la America Express sezonul 6, concurenții au trecut prin numeroase misiuni dificile. Una dintre cele mai grele a fost misiunea cu taurul, apoi găsirea unor obiecte speciale.

După o luptă aprigă cu taurul mecanic și după ce au făcut rost de obiectele cerute de Irina Fodor, echipele au alergat la locul de întâlnire indicat de aceasta. Când au ajuns acolo, Sânziana și Laura au fost întâmpinate de Irina Fodor. „Știu cât v-ați consumat, mai ales când ați fost doar cu câțiva pași în spate. Nu mai e de glumit cu viteza.

Începe să devină elementul vital, trebuie să vă concentrați și, ceea ce este cel mai important, trebuie să vă mișcați de acum încolo cel puțin la fel de bine ca acum, pentru că sunteți prima echipă ajunsă la mine”, a fost vestea dată de Irina Fodor.

„Momentul mi-a inundat sufletul de bucurie, efectiv nu-mi venea să cred și eram atât de mândre”, a zis Laura Giurcanu.

UPDATE 12 decembrie: Final strâns al cursei pentru refacerea echipelor aseară, la „America Express”. După reunirea perechilor, Laura Giurcanu și Sânziana Negru au fost foarte aproape de Aris și Alexia Eram, care au reușit însă să facă autostopul și pe ultima sută de metri, câștigând astfel întrecerea.

În această seară urmează lupta pentru singura imunitate a etapei, o cursă în care concurenții vor trebui… să se țină bine. La propriu, pentru că proba de rodeo va fi un obstacol greu de trecut!

UPDATE 7 decembrie: Ieri seară, la careul de pe Drumul Soarelui, Irina a dezvăluit cele două echipe aflate pe ultimele locuri în întrecerea pentru a doua imunitate: Laura Giurcanu și Sânziana Negru, dar și Giulia și Vlad Huidu au fost cei care s-au aliniat astfel la startul cursei pentru ultima șansă, lor alăturându-li-se Ada și Tony Galeș, echipa votată de ceilalți să intre în concursul finalului de etapă. Perechile s-au angrenat astfel într-o poveste pentru care au avut nevoie să-și folosească toate resursele.

Tema cursei a fost campania electorală. Simpatia alegătorilor ecuadorieni nu a fost, însă, suficientă pentru a le asigura un loc în următoarea etapă a competiției, care-i duce direct în Argentina. Concurenții și-au exploatat abilitățile într-o varietate de domenii pentru a aduna voturi – s-au antrenat cu salvamarii, ba chiar au muncit pe un șantier naval.

Și, desigur, au încercat să cucerească publicul cu arta oratoriei, susținând discursuri cât mai convingătoare în limba spaniolă. La final, echipa care a ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, Ada și Tony Galeș, și-a încheiat participarea în competiție după verdictul din cufăr. Soarele a fost roșu – astfel că Ada și Tony au scris aseară ultimul capitol al aventurii lor în America Express.

UPDATE 4 decembrie: Ieri seară, la America Express, a început etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, ultima din Ecuador înainte de trecerea în Argentina. Iar careul la care s-au adunat cele șase echipe rămase în competiție a adus o surpriză de proporții pentru Romică și Cătălin Țociu, echipa salvată la finalul etapei trecute: celor doi concurenți li s-a alăturat Anamaria Prodan în aventura America Express. Acesta a fost prețul plătit de ei pentru noua șansă de a rămâne în concurs.

Tot aseară s-a desfășurat prima cursă a etapei, dar și jocul pentru amuletă și Joker, câștigat de Ada și Tony Galeș. În seara aceasta urmează cursa pentru marea imunitate, iar dincolo de misiunile surprinzătoare, cazările sunt în sine o probă dură pentru concurenți. „N-am văzut așa ceva în viața mea!”, a declarat Anamaria Prodan.

UPDATE 3 decembrie: În această seară, de la ora 21:00, pe Antena 1, începe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriză de proporții: Anamaria Prodan intră în competiție alături de Romică și Cătălin Țociu, în rolul „handicapului” primit de ei după ce au fost salvați de soarele verde.

Astfel, dacă la finalul cursei pentru ultima șansă din ediția trecută, Romică și Cătălin Țociu s-au bucurat că au primit o nouă șansă în competiție, la careul din seara aceasta se vor afla în fața unei noi descoperiri.

Este momentul în care li se dezvăluie prețul plătit pentru că Zeul Soare i-a iertat la finalul etapei trecute: Anamaria Prodan îi va însoți de-a lungul unui traseu care se anunță extrem de dificil.

De la muncile pe o plantație de cacao la cazările problematice, concurenții vor simți din plin că înaintarea pe Drumul Soarelui este din ce în ce mai grea.

UPDATE 2 decembrie: Sosiți pe ultimul loc la Irina Fodor, Romică și Cătălin Țociu au fost salvați, în ediția de vineri seară, 1 decembrie, de Zeul Soare, care, de data aceasta, a avut culoarea verde.

Competiția a fost una plină de adrenalină, perechile având parte și de întâlniri speciale pe traseu – așa cum a fost cea din pădurile de mangrove ale Insulei Santay, cu crocodilii înfometați, pe care concurenții au trebuit să-i hrănească pentru una dintre misiuni. La final, echipa care a ajuns pe ultimul loc a fost cea alcătuită din Romică și Cătălin Țociu – dar aseară, Zeul Soare a fost îndurător și a răsărit din cufăr în culoarea verde.

Este culoarea care i-a salvat de la eliminare pe Romică și Cătălin, aducând astfel un final fericit pentru cea de-a șasea etapă a reality show-ului. „Eu am văzut roșu în fața ochilor”, a spus cu umor Romică. Duminica aceasta, de la ora 21.00, aventura America Express continuă spectaculos, cu ultima etapă din Ecuador, înainte de trecerea în Argentina.

UPDATE 30 noiembrie: Joc de amuletă care a adus hohote de râs în ediția de ieri seară a reality show-ului: Ada și Tony Galeș, Alexia și Aris Eram, dar și Giulia și Vlad Huidu au fost perechile care s-au angrenat într-o întrecere amuzantă, în care o parte dintre concurenți au purtat costume de porcușori de Guineea, îndeplinind diverse misiuni ghidați de partenerii lor de echipă. Cei care și-au adjudecat amuleta au fost Giulia și Vlad Huidu, de asemenea deținătorii unui Joker important, pe care l-au folosit imediat în cursa următoare.

De la frigul Anzilor, perechile au ajuns în căldura unei plantații de bananieri, unde au învățat totul despre culesul bananelor și pregătitul lor pentru transport și distribuție. La final, după o întrecere strânsă și în ciuda Joker-ului folosit de Giulia și Vlad, cursa a fost câștigată de Ada și Tony Galeș.

Imunitatea va fi, însă, acordată în ediția America Express difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY mâine, 1 Decembrie, de la ora 20:30. După analiza cursei, Ada și Tony Galeș pot sau nu să primească statutul de echipă imună. Totodată, la careul de mâine se vor dezvălui echipele de pe ultimele două locuri și se va vota cea de-a treia pereche care intră la cursa pentru ultima șansă – un vot cu atât mai tensionat cu cât opțiunile s-au redus, iar din șase echipe, trei se vor alinia la startul mult temutei întreceri de vinerea aceasta.

UPDATE 27 noiembrie: În această seară, la Antena 1, de la ora 20.30, finalul întrecerii va purta echipele prin peisajul dramatic creat în Ecuador de o masivă alunecare de teren. Astfel, pentru a se deplasa în deplină siguranță, concurenții sunt transferați cu mașinile de producție printr-un decor de coșmar. „Erau niște căderi de pământ uriașe.

Vedeam case care erau sub pământ. Se întâmplase acum câteva luni, încă erau mașini care luau pământul și, într-adevăr, era un drum destul de periculos”, a povestit Aris Eram. „Chiar avusese loc o tragedie, jumătate de munte căzuse pe casele oamenilor. Dar nu era prima dată când se întâmplase. De fiecare dată, oamenii de aici au găsit puterea să o ia de la capăt”, a povestit Giulia.

Finalul cursei va dezvălui cele trei echipe calificate la un joc de amuletă și Joker extrem de intens. Cu gândul la obținerea unui avantaj care îi poate ajuta să devină imuni, concurenții sunt gata să facă sacrificii.

UPDATE 21 noiembrie: În drum spre imunitatea mică, concurenții au mai avut o ultimă probă – de a se fotografia cu o lacrimă pe obraz. Fiecare și-a ales câte o strategie, însă Sânziana Negru a accesat un moment dureros din viața ei care a întristat-o pe loc, și anume, pierderea tatălui ei, așa cum a dezvăluit aceasta la „America Express”, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023.

„Eu încercam să accesez o zonă dureroasă din viața mea. Zona dureroasă era legată de tatăl meu care nu mai e și mi-a fost ușor să plâng”, a mărturisit concurenta, cu lacrimi în ochi, la Antena 1.

Ulterior, toți concurenții s-au îndreptat rapid către locul de întâlnire cu Irina Fodor, acolo unde aceasta a avut de oferit a doua imunitate. Fără prea multe introduceri, aceasta le-a anunțat pe Ada Galeș și mama ei că au ajuns pe primul loc și astfel au obținut imunitatea mică din a cincea etapă la „America Express”, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023.

„Am ajuns primele?! Nu cred!”, a exclamat Ada Galeș, extrem de fericită, în timp ce își îmbrățișa mama.

„E prima imunitate. Mă bucur foarte tare! Am plecat de pe ultimul loc și am ajuns pe primul”, a adăugat și Tony Galeș. Întregul spectacol a fost văzut de la doar câțiva metri distanță și de Alexia și Aris Eram. Când a văzut că sunt pe locul 2, tânăra nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit și ea în plâns.

UPDATE 20 noiembrie: În ediția de duminică seară, 19 noiembrie, la „America Express”, concurenții au trecut prin toate etapele procesului de pregătire a acestei plante: le-au extras din pământ, le-au spălat, le-au curățat cu dinții și le-au transformat într-un piure după ce le-au mestecat și le-au scuipat.

Această sarcină nu a fost deloc simplă provocare culinară, ci o incursiune profundă în cultura și tradițiile triburilor locale, greu de digerat pentru echipe, pentru că s-a lăsat cu stări de rău și vomă.

Imunitatea e câștigată de Vlad Huidu și Giulia Anghelescu, după ce au câștigat amuleta și Jockerul cu o zi înainte. Cei doi au luptat din greu pe traseu și și-au demonstrat încă o dată dibăcia în rezolvarea probelor și fuziunea lor ca echipă pe un traseu amazonian.

În ciuda obstacolelor pe care le-au avut și faptul că au fost extrem de supărați că nu și-au folosit Jokerul inițial, concurenții s-au descurcat de minune și au demonstrat cât de puternici sunt. Cei doi însă și-au folosit Jokerul la proba căutării capetelor. „Echipa imună, Giulia și Vlad!”, spune Irina Fodor. Giulia Anghelescu a început să plângă la careu după această veste!

UPDATE 19 noiembrie. Amuleta a fost câștigată de Giulia și Vlad Huidu, care au obținut și un Joker extrem de important. În seara aceasta, Drumul Soarelui șerpuiește chiar prin inima junglei amazoniene, către Munții Anzi: urmează o cursă epică pentru imunitate, cu misiuni inspirate de tradițiile șocante ale triburilor din zonă.

Aventura continuă în această seară, iar după o noapte petrecută acasă la tribul amazonian, echipele pornesc în cursa pentru imunitate chiar prin inima junglei, către Munții Anzi, într-un periplu de misiuni înlănțuite de cele mai stranii tradiții.

Concurenții iau contact cu o cultură străveche și un mod de viață cu totul diferit. Dacă ziua va începe relaxant, cu un mic dejun tribal, continuarea aventurii va aduce probe de-a dreptul șocante pentru unii, inspirate de obiceiurile locului. Iar curățatul unor rădăcini de plante cu dinții este doar începutul.

UPDATE 16: George Tănase și Ionuț Rusu au fost eliminați de la America Express – Drumul Soarelui, după ce s-au luptat în cursa pentru ultima șansă cu Laura Giurcanu și Sânziana Nengru, dar și Ada Galeș și Antoneta Galeș.

Cei doi concurenți au fost impresionați de reacția neașteptată a colegilor de competiție la aflarea veștii că sunt eliminați de la America Express, sezonul 6. Toți au așteptat cu mari emoții să vadă culoarea totemului, care, din păcate, a fost roșie.

„Îmi e atât de greu acum pentru că energia pe care mi-au transmis-o când au venit la mine nu se compară cu nimic din ce am simțit până acum de la ei.

Au venit cu chef și energie. Îmi doresc din tot sufletul să poată continua cursa pentru ei!”, a spus Irina Fodor. „Asta este, nu-i problemă! Ne-a făcut o deosebită plăcere! Vă mulțumim, ne-am distrat!”, au spus cei doi.

UPDATE 15: În ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6, concurenții s-au întrecut pentru cea de-a doua imunitate din primul stage din Ecuador. După o cursă presărată cu misiuni extrem de dificile, concurenții au aflat cine a câștigat imunitatea mică, în ediția din 14 noiembrie 2023.

Când au terminat proba, echipele au făcut iar autostopul și s-au întrecut spre Parque de Los Enamorados, în Ambato, acolo unde Irina Fodor aștepta să ofere imunitatea mică din primul stage din Ecuador.

Prima echipă care a reușit să ajungă la Irina Fodor a fost cea formată din Cătălin și Romică Țociu.

„Nu cred! Nu cred!”, a strigat Romică, cu lacrimi de bucurie, în ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6.

Celor doi nu le-a venit să creadă când au aflat că nu pot intra la cursa pentru ultima șansă. „Așa mare bucurie! Am mai trăit doar când s-a născut Cătălin”, a mai zis Romică Țociu. „Cel mai important este că nu alergăm la cursa pentru ultima șansă și că nu putem fi votați”, a mai declarat Cătălin, la final.

UPDATE 13 noiembrie: După o zi plină de misiuni, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă, în goana după un Joker ce poate deveni un avantaj uriaș în timpul unei curse. La finalul probei, Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat amuleta și ce Joker au primit învingătorii. Romică Țociu a clacat și a renunțat la avantaj, în ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6.

Pe măsură ce Irina dădea și alte detalii în cursă, Romică Țociu a părut că pierde șirul. Startul s-a dat și Aris, Cătălin și Ada Galeș au pornit cu totora pe lac. De îndată ce au ajuns pe malul opus, cei trei s-au repezit asupra stațiilor walkie talkie și au explicat ce segment din altar trebuie completat cu ce ingredient.

Totuși, această misiune s-a transformat într-o provocare de zile mari, căci oferirea de indicații a adus tensiuni uriașe pentru cele trei echipe calificate la jocul pentru amuletă, în ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6. La un moment dat, Romică Țociu a cedat și a anunțat că renunță la întrecere. „Tata, nu mai vreau să mă enervez. Lasă-mă, că-mi crește tensiunea!”, a zis concurentul, la final.

Prima echipă care a terminat ofranda pentru Pachamama a fost cea formată din Tony și Ada Galeș. Tânăra s-a întors la ambarcațiune și a traversat apa, apoi a aprins focul cu ajutorul torței. Acesta a fost momentul în care s-a anunțat că ele au câștigat amuleta și Jokerul, în ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6.

UPDATE 9 noiembrie: Întrecere inspirată de carnavalul din orașul columbian Pasto, ieri, la cursa pentru ultima șansă, într-o ediție America Express care s-a impus ca lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban. Cei care au ajuns ultimii la Irina Fodor au fost Edward Sanda și Cleopatra Stratan. La finalul cursei, pentru ei, din cufăr a răsărit soarele roșu al eliminării, cei doi părăsind competiția.

„Cu un ochi am plâns și cu unul am râs. Cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-am învățat din experiența asta – făcând abstracție de incidentul de care am avut parte – a fost că poți să ai încredere în oamenii străini, care își împart cu tine puținul pe care-l au.

Am cunoscut oameni frumoși, cu care chiar am zis că ținem legătura – le-am spus că, dacă vor veni în România, îi primim cu brațele deschise la noi acasă. Iar cel mai mult mi-a plăcut că am avut ocazia să ajutăm oameni și să-i bucurăm prin misiunile noastre”, a declarat Cleopatra.

„A fost o experiență senzațională. Mulțumim întregii echipe pentru asta și concurenților, care sunt foarte buni”, a spus Edward. Aventura America Express continuă duminica aceasta, de la ora 21.00, cu o nouă etapă: cele opt echipe rămase în concurs se vor alinia la startul primei curse din Ecuador, următoarea țară de pe Drumul Soarelui.

UPDATE 8 noiembrie: În ediția de ieri seară America Express, Romică și Cătălin Țociu au obținut victoria la jocul de amuletă, ajutați fiind și de eroarea Soniei Simionov și a Iulianei Pepene, care au greșit culoarea mingilor, aducându-le la mal pe cele ale echipei Țociu. Victoria, savurată din plin de cei doi, a fost urmată de încă un succes: Romică și Cătălin au ajuns primii la Irina Fodor în cursa pentru imunitatea mică. Dar bucuria lor a fost urmată de avertismentul Irinei.

În seara aceasta, echipele se vor aduna la careu în orașul Pasto, foarte aproape de granița cu Ecuador, pentru momentul încărcat de emoții al bilanțului. Toți vor în următoarea țară, nimeni nu vrea să alerge la cursa pentru ultima șansă!

Singurii care au biletele spre Ecuador asigurate sunt Giulia și Vlad Huidu, câștigătorii imunității mari – în vreme ce Romică și Cătălin Țociu așteaptă să vadă dacă Irina va confirma sau nu imunitatea lor. Ce surprize ar putea aduce clasamentul telespectatorii vor descoperi diseară. Tot atunci, trei echipe se vor alinia la startul cursei pentru ultima șansă: perechile situate pe ultimele două locuri în întrecerea de ieri și o a treia pereche votată de ceilalți.

UPDATE 5 noiembrie: În această seară, cursa pentru imunitate complică parcursul concurenților pe căile întortocheate, dar fascinante din universul spiritual al unei comunități indigene.

Ieri seară, la America Express, prima amuletă și Jokerul etapei a treia au fost câștigate de Giulia și Vlad Huidu, după un joc antrenant, desfășurat în hacienda în care a locuit cândva liderul revoluționar Simon Bolivar. Primele misiuni ale ediței din această seară îi poartă pe concurenți într-un splendid peisaj cu lacul Chiman, unde, pe lângă frumusețea naturii, locurile sunt încărcate de o bogată spiritualitate păstrată cu atenție de o fascinantă comunitate indigenă.

Aici, echipele vor cunoaște tradițiile oamenilor locului și vor încerca să deslușească tainele limbii lor străvechi – lucru deloc simplu. „Ne-a plăcut foarte mult locul, pentru că era altfel decât ceea ce văzusem până atunci în Columbia”, a declarat Sânziana Negru.

UPDATE 1 noiembrie: Cea de-a doua imunitate a fost câștigată în ediția de ieri America Express de către Aris și Alexia Eram, ei alăturându-li-se Soniei Simionov și Iulianei Pepene, deținătoarele primei imunități, pentru un binemeritat repaus la hotel. Acestea sunt singurele echipe puse la adăpost de strălucirea soarelui roșu diseară, când se va desfășura cursa pentru ultima șansă din a doua etapă a competiției.

UPDATE 31 octombrie: În seara aceasta, explorarea culturii columbiene pe Drumul Soarelui continuă cu o incursiune într-un loc venerat de către localnici și nu numai. Întrecerea pentru a doua imunitate poartă cele opt echipe într-o cursă cu totul specială, a miracolelor, misiunea religioasă dovedindu-se cu adevărat copleșitoare pentru concurenți, atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic. „A fost o durere cum n-am trăit niciodată!”, a dezvăluit George Tănase. „Nu am simțit o durere atât de mare în viața mea”, a spus și Alexia Eram.

Oprirea din orașul Buga pentru această probă va rămâne una de neuitat pentru toți participanții, fie ei credincioși sau nu, puși la grea încercare. Răbdarea, rezistența, dar și vulnerabilitățile, grijile și dorințele cele mai arzătoare în momente de confesiune pline de sensibilitate vor ieși la iveală pentru mulți dintre concurenți. Cu toții se vor strădui să ducă la bun sfârșit misiunea, anunțul de la start al Irinei Fodor funcționând precum cel mai puternic imbold: șansele ca soarele să fie roșu în cufăr mâine seară sunt foarte mari.

UPDATE 30 octombrie: În ediția „America Express – Drumul Soarelui” din această seară, de la ora 20:30 urmează finalul tensionat al cursei și întâlnirea tuturor concurenților într-un peisaj superb, considerat unul dintre cele mai frumoase locuri de pe planetă, emblematic pentru frumusețea sălbatică a Columbiei: Valle de Cocora. Aici va sărbători victoria doar una dintre echipe.

Pentru celelalte opt perechi, cursa continuă. Iar anunțul făcut de Irina a funcționat ca un imbold puternic pentru concurenți. „La sfârșitul cursei care începe azi, mai am de oferit o imunitate. Luptați-vă pentru ea din răsputeri, pentru că, dacă veți ajunge ultimii, eu nu pot să fac minuni pentru voi”, a spus Irina înaintea începerii următoarei întreceri.

„Vorbele Irinei ne îngrijorează puțin. Ne-a spus că n-o să mai poată să ne salveze de data aceasta, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că sunt șanse foarte mari să fie soarele roșu în acel cufăr”, a fost una dintre reacțiile concurenților rămași la careu. Cu acest gând transformat într-un motor al ambiției pe Drumul Soarelui, competitorii vor fi gata să descopere alte esențe ale culturii columbiene în misiunile pe care le au în față, iar prima țintă, înainte de imunitatea mică, este a doua amuletă, care va fi acordată tot în această seară.

UPDATE 26 octombrie: Cei aflați pe ultimele două locuri au intrat la mult temuta cursă pentru ultima șansă: Iulia Albu și iubitul ei, Mike, dar și Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Lor li s-au alăturat, în urma votului de la careu, Aris și Alexia Eram. Fiica Andreei Esca a început să plângă atunci când a văzut că este propusă pentru eliminare.

Seară norocoasă pentru cuplul Edward Sanda și Cleopatra Stratan – soarele dezvăluit din cutie de Irina Fodor a fost verde, culoarea care păstrează în competiție echipa ajunsă pe cel din urmă loc la întrecerea pentru ultima șansă.

UPDATE 25 octombrie: Ionuț Rusu și George Tănase au câștigat cea de-a doua imunitate, în editia de aseară. În seara aceasta urmează momente încordate: votul care aduce tensiuni la careu și cursa pentru ultima șansă, la capătul căreia una dintre echipe poate pleca acasă.

Așadar, urmează momente încordate la America Express, votul iscând tensiuni între competitori. ”E cel mai urât sentiment să încasezi voturi unul după altul”, a fost unul dintre comentariile făcute în timp ce echipele și-au exprimat alegerile la careu.

Votarea celei de-a treia echipe care a intrat la cursa pentru ultima șansă va aduce și lacrimi în ochii unora dintre participanți. ”Este un vot strict strategic!”, a fost explicația la care au recurs câteva perechi de concurenți.

Cursa care urmează îi va provoca pe concurenți să-și înfrunte unele dintre cele mai mari temeri, probele stârnind momente de panică în sânul uneia dintre echipe: ”Când am văzut ce urmează, am zis că așa ceva nu se poate. Mă certam cu mine… Am cedat nervos!”.

UPDATE 23 octombrie: După un traseu istovitor la finalul căruia au dat și de urma rucsacurilor mult așteptate, concurenții s-au întâlnit pentru prima dată cu Irina Fodor. Gazda show-ului a întâmpinat cele 9 echipe într-un loc încărcat de istorie, însă numai cele ajunse pe primele 3 locuri au intrat la jocul de amuletă și Joker, la America Express, sezonul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023.

Este vorba despre Giulia și Vlad Huidu, Alexia și Aris Eram și Laura Giurcanu și Sânziana Negru, care au dat tot ce au avut mai bun pentru a câștiga avantajul mult râvnit. Alexia și Aris Eram au câștigat primul joc de amuletă de pe Drumul Soarelui, la America Express, sezonul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023. Ulterior, câștigătorii amuletei în valoare de 1.000 de euro au extras și un Joker extrem de valoros.

„Poți să adaugi timpului fiecărei perechi ajunsă înaintea ta la punctul de acordare a imunității câte 5 minute”, este avantajul pe care l-au primit cei doi frați.

„Nu vă puteți imagina ce diferențe fac acesti Jokeri în cursă, mai ales când e vorba de imunitate”, a ținut să precizeze Irina Fodor.

Drumul Soarelui se va desfășura, pentru prima oară, pe două emisfere. Concurenții pornesc din Columbia, trec prin mijlocul Pământului în Ecuador, destinația finală fiind Buenos Aires, Argentina. Pleacă din Medellin, Columbia, fosta reședință a lui Pablo Escobar și trebuie să ajungă în țara lui Messi. Parcursul lor include tot ce are mai interesant de oferit această zonă a Americii de Sud. Misiunile și jocurile sunt gândite în așa fel încât să le ofere atât lor, cât și telespectatorilor o experiență completă. Vor trăi aventura la cote maxime în Columbia, vor cunoaște triburile indigene din Ecuador și vor învăța ce înseamnă pasiunea în Argentina.

Când începe „America Express” 2023

America Express, cel mai dur reality show din România, revine la Antena 1 sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premieră maraton de cinci zile. Astfel, în săptămâna lansării, show-ul va fi difuzat sâmbătă de la 20.00 și duminică de la ora 21.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30. În cea de-a doua săptămână, America Express revine la tronsonul consacrat: duminică de la ora 21.00 și luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

Cine prezintă „America Express” 2023

Și în acest sezon, Irina Fodor va fi gazda show-ului de la Antena 1. Gina Pistol a renunțat la acest proiect după ce a rămas însărcinată.

În acest an, Irinei Fodor îi lipsește un partener de nădejde la America Express. Oase, coprezentatorul emisiunii, nu mai face parte din proiect. Legătura lui Oase cu emisiunea de la Antena 1 datează încă din vremea când a fost concurent al sezonului doi Asia Expres, pe care l-a și câștigat alături de CRBL. Mai apoi, vreme de trei sezoane a intrat în rolul de coprezentator.

Cine sunt concurenții America Express 2023

Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express.

În ce zile se difuzează America Express 2023

În săptămâna lansării, show-ul America Express – Drumul Soarelui va fi difuzat sâmbătă de la 20.00 și duminică de la ora 21.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30. În cea de-a doua săptămână, America Express revine la tronsonul consacrat: duminică de la ora 21.00 și luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

Care este premiul la America Express 2023

Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Cine au fost câștigătorii America Express, anul trecut

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat America Express – Drumul aurului. Cei doi au concurat cu echipa Andreea Bălan – Andreea Antonescu în cea mai strânsă întrecere finală din istoria reality show-ului. Perechile au avut bucăți de traseu pe care au luptat umăr la umăr, sporind suspansul finalei.

A fost multă adrenalină în Marea Finală America Express – Drumul Aurului, cursa trepidantă purtându-i pe concurenți prin cele mai diverse misiuni: de la rezolvarea unor ecuații în sistemul de scriere al nevăzătorilor și deschiderea unui seif într-o cameră a misterelor la zborul cu parapanta și întâlnirea cu mai multe cutii pline de surprize neplăcute.

Irina Fodor a așteptat echipele la Castelul San Felipe, impresionanta fortăreață a Cartagenei, locul perfect pentru finalul aventurii supreme America Express. Primii ajunși, cei care au cucerit El Dorado, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au primit vestea victoriei cu lacrimi de fericire.

