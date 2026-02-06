Tânăra actriță a stat de vorbă cu Libertatea atât despre viața ei, cât și despre carieră și despre serialul de pe platforma de streaming a celor de la PRO TV.

Întrebată ce îi place cel mai mult la meseria ei, Ana Bumbac nu a stat prea mult pe gânduri până a răspuns: „Faptul că nicio zi nu seamănă cu alta. N-aș putea avea niciodată o muncă de birou, de la ora 09.00 la ora 17.00. Stilul nostru de viață vine și cu avantaje și cu dezavantaje. Pentru mine sunt, totuși, multe bucurii”!

Am rugat-o pe actriță să se descrie în câteva cuvinte, dar să ne spună și cum își ocupă timpul liber.

„Cred că sunt o persoană normală, care visează mult și căreia nu îi place să facă lucrurile pe jumătate. Când mă decid să fac ceva, sunt all in. În același timp nici nu-mi place să fac lucruri doar pentru că trebuie. Dacă e absolut necesar, le fac, dar mi-e destul de greu.

Sunt foarte dependentă de interacțiunea umană. Din contactul cu oamenii îmi iau totul: energie, inspirație, tot! Deci aș zice că cel mai mult îmi place să petrec timp cu oamenii mei dragi: familia și prietenii. Îmi place să văd filme, să merg la spectacole… Lucruri obișnuite”, a spus Ana Bumbac în exclusivitate pentru Libertatea.

Actrița din „Cei trimiși” ne-a dezvăluit și cine este actrița ei preferată: „Sunt foarte mulți actori pe care îi apreciez și pe care îi privesc ca pe niște modele. Cred că meseria noastră se fură, așa cum se zice. Mi-e destul de greu să aleg, dar voi spune Cate Blanchett. Îmi place enorm! N-o să-i menționez pe actorii români pe care îi admir, ci doar voi spera să ajung să lucrez cu ei la un moment dat”!

Ana Bumbac a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea și despre cum s-a pregătit pentru rolul din serialul de pe VOYO.

„Întotdeauna textul este cel pe care mă bazez cel mai mult. Fie că este vorba despre un scenariu de film, fie despre o piesă de teatru. Cred că în text se găsesc 99% dintre răspunsurile pe care un actor le caută despre personajul său. Apoi un pic de research: am urmărit seriale de gen, recomandate de regizorii noștri, m-am interesat un pic despre ce înseamnă să lucrezi într-o brigadă care investighează crime… Și, totodată, a existat și o pregătire fizică un pic mai intensă decât mișcarea pe care o făceam eu în mod normal”, a încheiat tânăra actriță.

