Cea supranumită „Contesa digitală” a avut nevoie să testeze pe propria piele ce înseamnă să cazi în capcana a ceea ce se numește era digitală, pentru a putea să-i ajute și pe alții. „Am avut perioada în care m-am dus în Bali și m-am conectat cu mine și mi-a revenit mintea la cap, mi-am dat seama că datorită acestui ONG Virtuwell, de sănătate mintală, eu nu o să mai fiu neapărat capabilă să coordonez trei sau patru echipe ale business-urilor mele și să nu ajung, din nou, în burnout, în epuizare și în depresie. Atunci am decis ca unele dintre business-urile mele să se închidă. A fost o etapă, a fost drăguț, dar ca antreprenor câteodată trebuie să închizi ceva ca să nu te mai epuizezi”, ne-a declarat Ana Mordan, care recunoaște că a trecut peste o depresie, însă a reușit să transforme tot răul în bine. „Sunt mai calmă în general. Știi că eu am fost un om mai privat, nu am vorbit foarte multe lucruri despre viața personală în online, dar oamenii care mă cunosc, știu. Au fost, ca în viața fiecărui om niște furtuni, care m-au afectat, dar când le depășești și când reușești să ieși dintr-o depresie, cu greu și anevoios, după aceea ești foarte atent și protectiv legat de liniștea ta. Ce am început acum eu să fac, cu acest ONG de sănătate mintală digitală, care este primul din România, este ceva imperios necesar. Deja toată lumea vorbește despre această sănătate mintală digitală, dar ca de obicei, Ana Morodan, trebuie să fie pionierul care dezvoltă industrii, care deschide drumuri, și atunci când ești pionier nu este neapărat foarte ușor”.

Recomandări Decizia instanței în cazul studentei care și-a dat în judecată părinții pentru o pensie de 2.000 de lei. Demersuri la „toate organele de investigații”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ana Morodan oferă consultanță gratuită pe social media

Cu ajutorul ONG-ului fondat de ea împreună cu specialiști din diverse domenii, Ana Morodan ajută tinerii și nu numai să treacă mai ușor sau să înțeleagă comportamentul toxic care vine din rețelele sociale. „Feedback-ul pe care îl avem este ok. Am reușit să facem în nouă luni cât nu au reușit alții să facă poate în 2-3 ani. Nu zic că la ei este rău, la noi e bine, zic doar că este foarte multă muncă, care o să se vadă abia de abia de lunile viitoare, pentru că a fost mult de făcut în spate, de construit programe, de găsit psihologi, sociologi. De exemplu, noi oferim consultanță gratuită lunar, pe social media. Nu vorbim doar de bullying. Sunt foarte multe comportamente toxice care vin din social media”, a povestit Ana Morodan pentru Libertatea, punctând faptul că nu blamează rețelele sociale, ci, din contră, arată și partea bună a acestora. „Nu mă înțelege prost. Eu am apărut în online. Nu sunt aici un care să spună că social media nu este plină și de oportunități extraordinare. Doar că sunt și părți toxice care, în special, afectează tinerii și cred că este de datoria noastră, ca oameni care au ajuns la maturitate să dezvoltăm programe și să îi ajutăm să discearnă că social media nu este viața reală”.

Recomandări Cine este Ion Olteanu, patronul firmei din cauza căreia generalul Zisu a fost ridicat de procurori. Caracatița de companii prin care câștigă sute de contracte cu statul

Ana Morodan:„Iau anumite calmante ca să pot munci în continuare”

Perioada petrecută în Bali, și nu numai, a învățat-o pe Ana Morodan să-și acorde mai mult timp pentru ea și sănătatea ei mintală, însă nu pe atât de mult încât să diminueze din volumul de muncă. „Am vreo trei agenduțe, pe Chat GBT, vreo șapte Note. Cu toate astea am creier hiperactiv. Înseamnă că gândesc în același timp foarte multe lucururi, dar ce mă ajută foarte tare, îți spun sincer, oamenii nu știu asta despre mine pentru că eu mi-am construit această imagine de Cruella de Vil tocmai pentru că sunt un om foarte empatic și foarte sensibil. Nu spun asta că am nevoie să mă compătimească cineva, să ne înțelegem. Dar ce m-a ajutat foarte mult și mă ajută, este să nu ies foarte mult. Nu mai pot să ies cum o făceam înainte, când aveam și câte 30 de evenimente pe săptămână. Fiind un om foarte empatic, mă încarc cu energia oamenilor din jurul meu. Nu știu să fac „protecție”, să-mi pun acatiste pe undeva”, a povestit Ana Morodan pentru Libertatea, care declară în același timp că în momentul de față a ajuns să își acorde mai multe zile de pauză atunci când simte că este aproape de epuizare fizică și psihică. „Am avut 2023 care a fost un an în care am zis că iau o pauză de la viață, la revedere, nu mai fac nimic. Și în 2024 mi-am dat seama că în etapa asta a vieții mele eu funcționez în cicluri. Adică am o săptămână, o săptămână jumătate în care muncesc super mega mult și sunt super focusată în toate părțile și după aceea trebuie să stau 2-3 zile. Adică la revedere, stau doar în pat. Nu fac doi până la ușă. Deci când îl văd pe cel care livrează mâncarea și trebuie să cobor, deja mă apucă nebunia. Deci da, am câteva zile în care tot timpul mă refac. Este un lucru pe care nu îl făceam înainte și a fost și motivul pentru care am ajuns la burnout și în depresie. Iau anumite calmante ca să pot munci în continuare și așa mai departe”.

Video: Radu Costin

Istorii electorale Care era sistemul electoral în Roma Antică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care sistem electoral european a permis unui partid să obțină majoritatea parlamentară cu mai puțin de 35% din voturi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană există un partid politic dedicat drepturilor animalelor? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară folosește cerneală care nu poate fi ștearsă pentru a marca alegătorii? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care important cancelar german avea un doctorat în fizică cuantică înainte de a intra în politică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe O geantă Hermès de 38.000 de dolari are un cost de producție de doar 1.400 de dolari. Chinezii dezvăluie valoarea reală a produselor de lux

Urmărește-ne pe Google News