Anamaria Prodan, criticată pentru opulența pe care o afișează. Ce i-au transmis internauții după ce au văzut-o mâncând cavier și bând șampanie scumpă

Anamaria Prodan duce o viață de lux și nu ezită să se laude cu acest lucru pe conturile sale de socializare. De curând, impresara a postat două fotografii în care apare la masă. Într-una dintre ele a fost fotografiată în timp ce consuma caviar, în timp ce în cealaltă apare în timp ce bea șampaniei scumpă, Armand de Brignac.

„Pe bogăție, vorba lui Capatos”, a scris Anamaria Prodan în dreptul uneia dintre fotografii.

„Pentru ca ploua afară … noi ne-am gândit să bem o țuică fiartă :)))))”, a notat ea în dreptul ceileilalte imagini.

Unii dintre cei care o urmăresc pe rețelele de socializare au criticat-o pe impresară pentru opulența pe care o afișează.

„Dar de ce trebuie să vadă lumea ce mănânci și să ne arăți cât ești de boată? Știam deja”, „Multă lume mănâncă icre negre, dar nimeni nu arată. femeia asta este penibilă rău”, „Să bei șampanie de 1.600 de euro și să o numești țuciă fiartă asta arată exact caracterul tău de mare impresară”, sunt câteva dintre mesajele primite de impresară de la internauți.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

