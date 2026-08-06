Anamaria Prodan a revenit recent în România după vacanța petrecută pe spectaculoasa Coastă Amalfi, însă nu și-a reluat imediat activitatea profesională. Impresara a ales să pornească într-un pelerinaj la mai multe mănăstiri din nordul Moldovei, alături de sora și cumnatul său.

Vedeta a povestit că a vizitat mai multe lăcașuri de cult cunoscute din zonă. „Sunt plecată cu sora și cumnatul meu într-un periplu pe la mănăstirile din Moldova. Am fost la Voroneț, la Nechit unde merg eu mereu, dar și la Sihăstria Râșcăi”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!.

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Mănăstirea Voroneț a impresionat-o profund

Potrivit impresarei, unul dintre locurile care i-au rămas aproape de suflet este Mănăstirea Voroneț, unde spune că atât ea, cât și membrii familiei sale au fost impresionați de atmosfera locului.

„Mănăstirea Voroneț nu este doar un loc sfânt, ci o lecție despre credință, răbdare și eternitate. În fața celebrului Albastru de Voroneț, timpul pare că se oprește, iar sufletul își regăsește liniștea. Sunt locuri care nu impresionează doar prin frumusețe, ci îți ating inima și îți amintesc că adevărata bogăție este pacea din suflet.

Sunt recunoscătoare că pot păși pe urmele istoriei și ale credinței, într-un loc care de peste cinci secole inspiră lumea întreagă”, a transmis impresara.

Întâlnire neașteptată cu Ilie Năstase și Ioana Simion

În timpul vizitei la Mănăstirea Nechit, Anamaria Prodan a avut parte de o surpriză. Acolo s-a întâlnit cu fostul mare tenismen Ilie Năstase și cu soția sa, Ioana Simion.

Ioana Simion este cunoscută pentru faptul că merge frecvent în pelerinaje și vizitează diferite mănăstiri din țară împreună cu soțul ei.

Mesajul emoționant publicat după vizita la Mănăstirea Nechit

După vizita la Nechit, Anamaria Prodan a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care a vorbit despre credință, prietenie și oamenii pe care îi întâlnește în viață.

„Unele locuri nu îți schimbă doar privirea… îți schimbă sufletul. La Mănăstirea Nechit am înțeles încă o dată că adevărata bogăție nu stă în ceea ce avem, ci în oamenii pe care Dumnezeu îi așază în drumul nostru. Prietenia sinceră este un dar, credința este puterea care ne ridică atunci când viața ne încearcă, iar iubirea ne învață să mergem înainte cu demnitate.

Viața devine mai frumoasă atunci când alegem să iertăm, să iubim și să credem. În liniștea unei mănăstiri înțelegi că pacea nu se caută în lume, ci în inimă. Sunt oameni pe care îi întâlnești o dată în viață și pleci de lângă ei mai bogat sufletește.

Am avut binecuvântarea de a-l întâlni pe Părintele Zenovie – un om al credinței, al smereniei și al iubirii față de oameni. Pentru mulți, o adevărată minune, un sprijin în clipele grele și o lumină care aduce pace în suflete.

Într-o lume în care alergăm neîncetat, astfel de oameni ne reamintesc că adevărata putere vine din credință, că prietenia sinceră este un dar de la Dumnezeu și că niciodată nu suntem singuri atunci când Îl purtăm pe Hristos în inimă. Doamne, îți mulțumesc pentru oamenii pe care îi trimiți în viața noastră ca să ne învețe să iubim, să iertăm și să sperăm”, a scris impresara.

Cum spune Anamaria Prodan că s-a apropiat de credință

În trecut, Anamaria Prodan a povestit că apropierea sa de credință s-a produs în perioada în care colabora cu Gigi Becali. Impresara a mărturisit că discuțiile purtate cu omul de afaceri au făcut-o să privească altfel spiritualitatea.

„Dacă mi-a părut foarte rău pentru scandalul ăsta, e pentru că omul ăsta – în glumă și în serios – toți anii ăștia câți am stat lângă el la palat, m-a și obligat să citesc cărțile lui bisericești, că îmi era frică – dacă nu le citesc mă întreabă din ele.

Dacă eram pe dinafară, se supăra, deci le citeam ca să fie bine. Știam că e fanatic și de acolo, încet, din ateu convins, Anamaria a devenit astăzi un om care întoarce la credință fiecare om cu care se întâlnește. Vorbind cu el am învățat să fiu mai bună.

Eu i-am spus lui: «Patroane, nu mai fi trufaș. Că și tu ești trufaș». E singurul lucru care, poate, ne strică pe amândoi, trufia. Nu reușim în totalitate să o extirpăm.

Dar eu îi dau cezarului ce este al cezarului și spun întotdeauna, oriunde mă duc, pentru faptul că în mine s-a deschis chestia asta și Dumnezeu m-a ridicat de mii de ori mai bine decât eram, în toți ăștia trei ani, mă rugam pentru el, să ne împăcăm, să vină ziua aia să ne împăcăm și să nu mai am pe suflet greutățile astea…”, declara Anamaria Prodan într-un interviu acordat Fanatik.

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