Metrorex retrage șapte trenuri CAF de pe Magistrala 2, numită și „Magistrala Corporatiștilor, pentru revizie, o dată cu începerea școlii. Măsura a fost decisă de Metrorex și Alstom, compania care asigură mentenanța trenurilor de metrou, potrivit B365.

Retragerea temporară a celor șapte garnituri de pe M2 ar putea duce la creșterea intervalelor dintre trenuri și a timpilor de așteptare în stații, potrivit unor surse Metrorex citate de Gândul.

Pe M2 circulă în mod obișnuit aproximativ 16 garnituri CAF, cu posibilitatea extinderii numărului până la 18.

Dintre acestea, șapte trenuri au intrat în revizie sau reparații.

Garniturile CAF au fost achiziționate de Metrorex în perioada 2011-2014. În total, au fost cumpărate 24 de trenuri, pentru aproximativ 145 de milioane de euro.

Reviziile sunt realizate de Alstom, compania responsabilă de mentenanța trenurilor.

Decizia de retragere a trenurilor în luna septembrie poate crea probleme pentru călătorii de pe M2, una dintre cele mai aglomerate magistrale ale metroului bucureștean. Elevii au revenit deja la cursuri, iar în următoarele săptămâni este așteptată creșterea numărului de călători odată cu începerea anului universitar.

Surse administrative au explicat însă că reviziile nu sunt stabilite arbitrar, ci se realizează în funcție de un calendar de mentenanță.

Acestea sunt programate atunci când garniturile ating numărul de kilometri prevăzut pentru efectuarea verificărilor și lucrărilor necesare.

„Alstom și conducerea Metrorex puteau să introducă aceste garnituri în revizie pe timpul verii, nu acum, în septembrie, când au început școlile”, a precizat sursa citată.

Pe 8 septembrie, a doua zi de școală din anul școlar 2026-2027, la metrou a fost extrem de aglomerat. Călătorii au raportat un timp considerabil de așteptare, unii fiind nevoiți să lase să treacă chiar și nouă garnituri înainte de a reuși să urce în tren.

Pentru a limita efectele retragerii celor șapte garnituri CAF, Metrorex analizează posibilitatea introducerii unor trenuri Bombardier care circulă în prezent pe alte magistrale.

Garniturile Bombardier ar putea fi aduse de pe M1, M3 și M5.

O asemenea soluție ar putea contribui la menținerea unui interval de circulație cât mai apropiat de cel obișnuit pe M2 și ar reduce riscul unor timpi de așteptare mai mari.

Magistrala 2 este una dintre cele mai importante linii de transport public subteran din București. Aproximativ 200.000 de călători folosesc zilnic această magistrală.