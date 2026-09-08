Daniela Nane a dezvăluit cum își menține silueta la 54 de ani. Actrița a renunțat la diete și urmează un regim strict, fără alimente după ora 16.00.

Daniela Nane continuă să impresioneze la fiecare apariție publică printr-o formă fizică impecabilă. În vârstă de 54 de ani, celebra actriță a vorbit deschis despre modul în care reușește să își mențină silueta și despre schimbările majore pe care le-a făcut în stilul său de viață pentru a obține rezultate vizibile și de durată.

După ani în care a căutat opțiunea potrivită pentru organismul ei, actrița a găsit o metodă bazată pe disciplină și pe respectarea unui orar strict.

În prezent, secretul Danielei Nane constă în postul intermitent, un stil de viață pe care îl urmează fără abateri majore. Ea a renunțat definitiv la dietele clasice care nu mai dădeau randament și a stabilit o regulă clară: își limitează mesele într-un interval orar doar 6 ore pe zi.

Daniela Nane la petrecerea Viva! Foto: Eli Driu Libertatea

„Am ținut diete toată viața. La un moment dat nu mai funcționează nimic și, pur și simplu, ce funcționează acum la mine este să nu mai mănânc după ora 16. Nu mai mănânc după ora 16 până a doua zi dimineața. Foarte rar mănânc seara. Dacă ies cu prietenii la o cină, nu o să stau să mă uit la ei! Dar, știind că se întâmplă asta, mănânc peste zi un iaurt sau un fruct. Și atât. Numărul de calorii pe zi să fie maxim 1200. Nu-mi bat capul prea mult nici cu asta. Oricum, mănânc puțin. Mănânc foarte puțin, în general. Și acum, chiar mănânc foarte puțin”, a declarat Daniela Nane, Viva.ro.

Principiul pe care se bazează actrița presupune o pauză alimentară de 18 ore, interval în care nu mai consumă. Pe lângă orarul bine stabilit, Daniela Nane acordă o atenție importantă cantităților din farfurie.