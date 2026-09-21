După un început foarte slab de campionat, cu doar 12 puncte obținute în 10 etape, Gigi Becali a anunțat că FCSB are nevoie de un nou antrenor, iar acesta se pare că va fi Laurențiu Reghecampf.

Antrenor în Tunisia, la Esperance Tunis, echipă aflată pe primul loc, românul e decis să revină la echipa pe care a mai antrenat-o și în trecut.

Laurențiu Reghecampf revine la FCSB

„Are salariu mic și prime mari, ajunge prima la un milion la Liga Campionilor. La cum vorbește el, în 10 etape e pe primul loc, titlul îl ia la pas, iar la anul pe vremea asta suntem în Champions League. De ce să nu îl cred? El atunci tot așa a zis, în 2013. El probabil a fost afectat de toate cele care i s-au întâmplat. Are doi copii cu nevasta asta, nu mai bea deloc. Băutură, zic, apă bea. Acum nu mai are omul nicio problemă, nici cu Anamaria Prodan nu mai are. Mi-a dat mesaj că se bucură, că au copil împreună.

L-am sunat întâi pe Mirel Rădoi. Am zis că, dacă nu va răspunde, îl sun pe Reghe. L-am sunat pe Mirel de trei ori, nu a răspuns, l-am sunat pe Reghe, a răspuns. Este la Esperance, dar are o clauză. Trebuie să plătească o clauză, plătește 150.000, iar eu plătesc 150.000 la Craiova. I-am zis că îl sun eu pe Rotaru și vorbesc cu el. Ce sunt 150.000? L-am pus pe avocat să le facă hârtie, plătesc banii și cu asta basta. Și la Federație stinge litigiul și asta este. Mâine sau poimâine o să fie aici, să își rezolve problemele acolo”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

Patronul celor de la FCSB se gândea de câteva zile să-l dea afară pe Marius Baciu, cel care a condus echipa în primele etape, iar înfrângerea cu 0-5 de la Craiova, împotriva Universității, a cântărit decisiv la luarea unei decizii.

Anamaria Prodan se bucură pentru fostul soț

Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf, care în trecut îi era și impresar, a vorbit pentru Prosport despre revenirea antrenorului în România, afirmând că Gigi Becali este ca un Dumnezeu pentru el.