Premierul desemnat Siegfried Mureșan prezintă marți principalele direcții din programul de guvernare și începe negocierile politice. Lista Cabinetului ajunge la Parlament la finalul săptămânii.

Se lucrează la componența viitorului Guvern

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni, 21 septembrie, că intenționează să finalizeze și să înainteze Parlamentului lista propunerilor de miniștri până la sfârșitul acestei săptămâni.

Într-o intervenție la postul de radio RFI, oficialul a precizat că echipa sa lucrează în această perioadă atât la structura și componența viitorului Cabinet, cât și la definitivarea programului oficial de guvernare.

„Ne-am pus de acord cu Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR să începem munca la programul de guvernare. Sigur, avem din cursul primăverii deja idei principale. Ele trebuie actualizate. La momentul la care cele trei partide au propus numirea mea, priorităţile erau închiderea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, finalizarea programului european de apărare SAFE. În momentul de faţă, PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Anunțul vine în contextul în care formațiunile politice implicate în negocieri încearcă să ajungă la un consens privind împărțirea portofoliilor ministeriale și stabilirea priorităților economice și sociale pentru perioada următoare.

Audieri de cel puțin 60 de minute

Potrivit calendarului avansat de premierul desemnat, depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare la birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului va marca intrarea în faza finală a procesului de învestire. Ulterior depunerii documentelor, conducerea Parlamentului va stabili calendarul audierilor pentru fiecare candidat în parte.

Fiecare propunere de ministru va fi audiată în comisiile de specialitate reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Chiar dacă avizul comisiilor este unul consultativ, acesta oferă o prima imagine asupra susținerii de care se bucură candidații.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, fiecare ministru propus ar trebui să treacă printr-o audiere de cel puțin 60 de minute în Parlament:

„Trebuie să fie capabil să le facă față. Miniștrii trebuie să se prezinte și să dea socoteală Parlamentului. Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase şi ca miniştrii să aibă şansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiţi să ocupe aceste portofolii şi din respect faţă de Parlamentul României, cred că şi parlamentarii trebuie să aibă şansa unui dialog serios cu candidaţii pentru poziţia de ministru şi să aibă şansa să adreseze întrebări”.

După finalizarea audierilor, plenul reunit al Parlamentului se va întruni pentru dezbaterea programului de guvernare și acordarea votului de încredere pentru noul Cabinet.

„Nu va stinge lumina în cămara cu șmecherii”

Premierul desemnat recent Siegfried Mureşan a spus, duminică dimineaţă, că el nu va stinge lumina deschisă de Ilie Bolojan în cămara cu șmecherii, astfel că va duce mai departe lupta împotriva neregulilor din administraţia publică, iniţiată de predecesorul său.

Declaraţiile vin la scurt timp după ce acesta a anunţat că programul său de guvernare va fi construit pe baza realizărilor Guvernului Bolojan, având ca priorităţi reducerea inflaţiei, creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de trai.