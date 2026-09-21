În luna august, Emily Burghelea și soțul ei anunțau prin intermediul rețelelor de socializare că părăsesc definitiv România și se mută în Spania, alegând să locuiască în Tenerife.

„Pentru noi clar este luna schimbărilor! Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine, este momentul pentru un nou început, iar atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricât”, spunea vedeta pe Instagram, despre mutarea în Spania.

La scurt timp după ce a ajuns în Tenerife, Emily Burghelea a dezvăluit că a văzut și eclipsa de soare din luna august.

„Am trăit efectiv cea mai tare zi din viața noastră. S-au aliniat toate planetele! Pe bune! 12 august 2026 a fost chiar o zi ieșită din comun în Spania. Nu doar astrologic, ci și astronomic: a avut loc o eclipsă totală de Soare, iar Spania a fost una dintre țările-cheie pentru observarea ei. Am fost norocoși că am văzut-o și noi! La un moment dat am rămas și fără curent. Cred că vecinii au dat cu bormașina ceva sau a fost de la eclipsă, nu ne-am dat prea bine seama”, a afirmat ea pentru Click.

După ce au trăit aproximativ o lună în Spania, Emily Burghelea și soțul ei au anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că se întorc în România. „Gata cu bormașinile, spaniola și otitele. Mergem acasă”, a scris vedeta la story.

Emily Burghelea a mai dezvăluit și că, deși s-au întors în România după doar o lună, au în plan să revină în Spania: „Ne luăm rămas bun de la Tenerife, dar plănuim să ne întoarcem”!

„Oare cum să-i spun lui Andrei că vreau acasă? Evitând spumele mării”, se întreba fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”, pe Instagram.

Odată reveniți în țara noastră, Emily Burghelea și soțul ei au scris pe Instagram și ce au făcut: „Mergem la biserică, să ne rugăm pentru binele casei noastre”. Și au mai precizat și că lucrurile le merg foarte bine acum, după ce au și renovat casa din România: „S-au aranjat bine toate”.

Decizia vedetei de a se întoarce în România la doar o lună după ce afirma că părăsește definitiv țara și că se mută în Spania nu a fost însă privită cu ochi buni de persoanele care o urmăresc în mediul online.

„Emily, te-ai mai gândit vreodată că copiii tăi acum sunt la vârstă când trebuie să învețe să-și regleze emoțiile, gândurile, somnul, creșterea în general... Dar nu, scuze, ei trebuie să se gândească prima dată că mami vrea în România, ah, nu, în Tenerife, ah, nu, înapoi în România... Copiii au nevoie de stabilitate mentală, de care tu nu ai parte în acest moment, ci încerci să o cauți prin lume” și „Ar trebui să știi că, din moment ce ai copii, în spatele zâmbetelor lor e mult mai mult de atât. E un bagaj emoțional foarte mare pe care tu îl dezechilibrezi. Îi vezi acum happy și indiferenți, pentru că așa le arăți tu că trebuie să fie, dar situația e foarte instabilă, decizia e impulsivă, iraționala și iresponsabilă. E foarte derutant pentru ei, dar lucrurile astea nu le vezi acum, ele rumegă acum și vor ieși la iveală ani mai încolo... Stabilitate mentală lipsește cu desăvârșire. Și mai sunt persoane care te urmăresc și nu li se pare nimic deplasat... Aici nu e vorba de politică, de religie, ca părerile să fie împărțite, e vorba despre viața unui copil și armonia pe care trebuie să le-o asiguri. Ești mult prea haotică” au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Reacțiile fanilor au venit și pentru că, în momentul în care s-a mutat din România în Spania, Emily Burghelea afirma că a luat această decizie pentru viitorul copiilor ei.

„Ne-am mutat pentru copilași, pentru că trebuie să meargă la școală. Amedeea mai are un an de grădiniță, apoi intră la școală. Deși inițial voiam să mergem în Franța, să o dăm la școală acolo și am meditat-o la franceză, ea știe foarte bine acum franceză și engleză, cumva viața ne-a adus în Spania. Am găsit aici o școală foarte bună pentru ea, care are review-uri minunate și cunoaștem pe cineva care are copiii la școala respectivă și e foarte mulțumită.