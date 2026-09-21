Surse: Cum s-au împărțit ministerele între PNL, USR și UDMR și ce funcții politice dispar

Siegfried Mureșan, desemnat premier de președintele Nicușor Dan, începe negocierile pentru formarea noului Guvern și întocmirea programului de guvernare. Din primele informații, cele mai multe portofolii ar urma să meargă la PNL, apoi USR, iar UDMR ar avea cei mai puțini miniștri din viitorul executiv, după cum au transmis surse politice pentru „Libertatea".

Cum s-au împărțit ministerele între PNL, USR și UDMR

Siegfried Mureșan a fost nominalizat premier după consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare. Mureșan este varianta susținută de PNL, USR și UDMR astfel că ministerele s-ar putea împărți între cele trei partide. Surse politice au precizat pentru Libertatea cum ar urma să fie împărțite portofoliile:

7 miniștri PNL

6 miniștri USR

3 ministri UDMR.

Totodată, în viitorul executiv politicienii ar urma să încerce să evite formula unui vicepremier fără portofoliu, după cum au mai precizat surse politice pentru Libertatea.

Programul de guvernare ar urma să fie prezentat marți, 22 septembrie

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că, cel mai probabil, marți, 22 septembrie 2026, va prezenta programul de guvernare și va începe apoi consultările cu formațiunile politice parlamentare. El a precizat că, până la finalul săptămânii curente, programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse în Parlament.

„Ne-am pus de acord cu Partidul Național Liberal, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare. Sigur, avem din cursul primăverii deja idei principale. Ele trebuie actualizate.

La momentul la care cele trei partide au propus numirea mea, prioritățile erau închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență și finalizarea programului european de apărare SAFE. În momentul de față, PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare”, a declarat Mureșan luni, într-un interviu pentru RFI România.

Premierul desemnat a subliniat că își dorește un proces de formare a Guvernului cât mai transparent. În acest sens, a explicat că principalele elemente ale programului de guvernare vor fi prezentate public, marți.

„Vom prezenta în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil mâine, elementele principale ale programului de guvernare. După aceea, pe baza acestor elemente, vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat, care provenea din partea unui partid extraparlamentar, și al doilea, care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid”, a mai spus el.

Miniștrii propuși ar putea fi audiați începând cu 28 septembrie, anunță premierul desemnat

În cadrul aceluiași interviu, Siegfried Mureșan a estimat că audierile în Parlament pentru miniștrii propuși ar putea începe la începutul săptămânii viitoare, subliniind importanța unui dialog serios între parlamentari și viitorii membri ai Cabinetului.

„Voi solicita Parlamentului, voi solicita președinților celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute.

Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase și ca miniștrii să aibă șansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiți să ocupe aceste portofolii și, din respect față de Parlamentul României, cred că și parlamentarii trebuie să aibă șansa unui dialog serios cu candidații pentru poziția de ministru și să aibă șansa să adreseze întrebări”, a punctat premierul desemnat.

Acesta a mai declarat că își propune să finalizeze toate discuțiile cu grupurile parlamentare până la sfârșitul săptămânii. Ulterior, programul de guvernare și lista membrilor Cabinetului vor fi oficializate și depuse în Parlament, urmând ca întreaga procedură să fie finalizată cât mai curând posibil.

Guvernul Mureșan are sprijin limitat în Parlament

Deși beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan nu are momentan sprijinul unei majorități parlamentare. Cele trei partide însumează 170 de voturi, la care se adaugă 17 voturi din partea Grupului Minorităților Naționale, ajungând la un total de 187. Pentru a obține învestitura, noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile în Parlament.

„Vom lucra intens în zilele următoare pentru a construi o majoritate stabilă, capabilă să ofere României un guvern funcțional”, a declarat Mureșan.

În încercarea de a-și asigura cele 46 de voturi necesare, premierul desemnat ar putea începe negocierile cu parlamentarii independenți și neafiliați. Liderul liberal a exclus orice discuții cu AUR, iar dialogul cu PSD rămâne neclar. Social-democrații, care dețin 126 de mandate, urmează să decidă dacă vor sprijini sau nu cabinetul propus, însă este puțin probabil să ofere acest sprijin, având în vedere tensiunile politice din ultimele luni.

Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a venit joi, 17 septembrie, după consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare. Inițial, Mureșan a solicitat un timp de gândire înainte de a accepta oficial propunerea.

„Am fost onorat de încrederea acordată și sunt pregătit să-mi asum această responsabilitate”, a anunțat europarlamentarul PNL pe Facebook.

Decretul de desemnare a fost semnat sâmbătă, 19 septembrie, și publicat luni în Monitorul Oficial. Conform legislației, Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor.