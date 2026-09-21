Andreea Marin a participat în acest weekend la o gală organizată la Chișinău, iar vedeta a făcut din nou senzație atunci când a urcat pe scenă, într-o ținută spectaculoasă, care i-a pus în valoare silueta perfectă. Pe contul de socializare, prezentatoarea TV a postat un mesaj, în care mărturisește că așteaptă cu nerăbdare venirea în România a fiicei sale, Violeta.

„Sfârșitul de săptămână la Chișinău a fost o bucurie, de fiecare dată când revin la Gala umanitară Frumusețe fără limite îmi reamintesc de ce prețuiesc viața, cât de fragilă e și cât de important e felul în care pășim prin ea în fiecare zi, cu deciziile noastre și modul în care alegem să privim fiecare impas.

Abia aștept Gala Nu există nu se poate! de la Palatul Parlamentului, la care muncim acum zi de zi ca voluntari, echipa @fundatiapretuiesteviata și toți colaboratorii noștri știu că a început numărătoarea inversă și fiecare efort în plus contează acum: așteptăm cu drag și emoții seara de 15 octombrie și gongul de începere a galei!

Mă simt binecuvântată că sunt sănătoasă, că fiica mea va veni de peste ocean să mă sprijine, că atâția oameni frumoși vor pune umărul să iasă memorabilă acea seară! Mulțumiri din suflet tuturor!”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe contul de socializare.

Andreea Marin a vorbit recent despre disciplina care o ajută să se mențină după ce a reușit să slăbească 20 de kilograme în doi ani. Vedeta spune că secretul nu stă în diete drastice, ci în echilibru, mișcare constantă și grijă pentru corp și minte, chiar și atunci când este plecată în vacanță.