Ceartă între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la „Asia Express”. De la ce au pornit neînțelegerile

Prima experiență în China le-a pus la încercare pe echipele de la „Asia Express”. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de un moment tensionat în timpul unei probe. Prezentatoarea TV s-a enervat, iar cele două au ajuns să își reproșeze reciproc anumite lucruri.

„Asia Express” vine cu noi provocări pentru concurenții care au acceptat să participe la competiție. După primele probe desfășurate în China, tensiunile au început să apară și între coechipieri, nu doar între echipe.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au întâmpinat dificultăți în timpul unei probe în care au avut nevoie de hartă și tabletă pentru a se orienta și pentru a găsi destinațiile indicate în concurs.

Situația s-a complicat după ce Mirela Vaida a pierdut foaia de care avea nevoie pentru orientare. La scurt timp, Oana Tomoiagă a scăpat tableta din mână, iar gestul a provocat o reacție imediată din partea colegei sale.

Oana Tomoiagă a scăpat tableta din mână

Oana Tomoiagă a încercat să îi explice Mirelei Vaida că nu a făcut intenționat acest lucru. Concurenta a spus că avea mâna transpirată și că, din acest motiv, dispozitivul i-a scăpat. „Sunt transpirată pe mână și am scăpat-o. Poți să înțelegi sau nu?”, a spus Oana Tomoiagă.

Explicația nu a calmat situația. Mirela Vaida i-a reproșat faptul că tableta fusese deteriorată, mai ales că dispozitivul era important pentru orientarea lor în timpul probei.

Mirela Vaida: „De ce ai crăpat tableta?”

Prezentatoarea i-a atras atenția colegei sale că aveau nevoie de informațiile de pe tabletă pentru a găsi punctele de pe traseu. Mirela Vaida a întrebat-o și dacă este bine, în contextul incidentului.

„Am pierdut foaia. Ai mapa, ai hărțile pe mapă. De ce ai crăpat asta? Ce e cu tine, ești okay? Ai toate locațiile acolo (n.r. - pe tabletă), nu mai ai nevoie de asta. La locațiile de pe tableta ta facem selfie. De ce ai crăpat tableta? Ai toate trei punctele pe tabletă”, a declarat Mirela Vaida.

Deși tableta nu fusese spartă complet, iar cele două au putut folosi în continuare informațiile disponibile pe dispozitiv, momentul a dus la un schimb de reproșuri între colege.

Oana Tomoiagă s-a supărat pe Mirela Vaida

Oana Tomoiagă a fost deranjată în special de felul în care a reacționat Mirela Vaida. Ea a încercat din nou să explice că tableta nu fusese lovită intenționat. „Tu nu înțelegi că eu nu am dat cu tableta, am scăpat-o din mână? Ce să vezi, tableta nu s-a spart definitiv. Puteai să vezi locațiile. Am luat tableta și aveai următoarele destinații. Eu eram foarte supărată pe tine, pe reacția ta”, a declarat Oana Tomoiagă.

Mirela Vaida a vorbit despre spiritul său competitiv

Reacția Mirelei Vaida vine în contextul în care prezentatoarea a vorbit anterior despre felul în care se comportă atunci când intră într-o competiție.

Mirela Vaida a spus că, inițial, a privit participarea la „Asia Express” ca pe o ocazie de a lua o pauză și de a se relaxa. Odată ajunsă însă în concurs, a recunoscut că spiritul competitiv a început să se manifeste.