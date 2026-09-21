După decesul unchiului său, un bărbat din Italia a descoperit într-un seif, la bancă, o sumă impresionantă de bani lichizi, a cărei valoare depășește un milion de euro.

Entuziasmul moștenitorului s-a stins însă rapid în momentul în care a aflat că nu se poate atinge de bani. Funcționarii bancari i-au comunicat că întreaga sumă este, în prezent, imposibil de utilizat, transformând o avere reală într-o simplă colecție de hârtii fără putere de cumpărare, relatează Il Messaggero.

În seif, Stefano, originar din Vicenza și stabilit în Cuneo, a găsit teancuri de bancnote, păstrate impecabil. Suma totală depășea 1,5 miliarde de lire italiene, moneda oficială a Italiei înainte de trecerea la moneda unică europeană.

Raportată la cursul oficial de schimb, suma valorează aproximativ 1,1 milioane de euro. Din neîncredere în instituțiile bancare sau pur și simplu din neglijență, bătrânul nu a efectuat schimbul monetar în perioada în care lira italiană a fost înlocuită de euro.

Convins că este vorba doar despre o formalitate administrativă, nepotul s-a adresat Băncii Centrale a Italiei (Banca d'Italia) pentru a solicita preschimbarea bancnotelor în euro și depunerea lor într-un cont curent.

A aflat însă cu stupoare că perioada legală în care populația putea schimba vechile lire italiene în euro a expirat, iar instituția nu mai are cadrul juridic necesar pentru a efectua convertirea sumei. Termenul stabilit inițial pentru această operațiune era 28 februarie 2012.

În prezent, normele administrative publicate de Banca d'Italia permit conversia lirelor în euro exclusiv în anumite situații excepționale, determinate de decizii judecătorești anterioare. Regula de bază impune ca persoana care solicită preschimbarea să poată dovedi, cu documente oficiale, că a depus deja o cerere explicită de schimb valutar într-o fereastră de timp foarte restrânsă: între 6 decembrie 2011 și 28 februarie 2012.

Pe lângă această dovadă calendaristică, legislația solicită ca dreptul de a obține conversia să fi fost menținut activ de-a lungul anilor prin acte formale de întrerupere a termenului de prescripție.

Aceste cerințe de natură administrativă creează un obstacol insurmontabil pentru cetățenii care se află în situația lui Stefano. Banii au fost găsiți abia recent, în timpul desfășurării procedurilor succesorale de după decesul unchiului său, moment în care perioada limită din iarna anilor 2011-2012 era depășită de mai bine de un deceniu. Fără o solicitare înregistrată în acel interval, banca centrală respinge automat orice cerere de preschimbare.