Anca Lungu, detalii neștiute despre prima naștere. „Cele mai chinuitoare ore din viața mea”

Anca Lungu și soțul său, grecul Harry Arampatzis, au părăsit în 2018 România și de atunci trăiesc la Nisa. Fosta prezentatoare a luat-o acolo și pe fiica ei din căsnicia cu Ștefan Lungu, pe Natalia, și a născut între timp și un băiețel. Toți patru trăiesc într-o casă superbă, unde au totul la dispoziție.

Acum, chiar de ziua fiicei, Anca Lungu a făcut dezvăluiri neștiute despre prima naștere. A avut de suferit la momentul respectiv.

„Cele mai lungi și chinuitoare ore din viață mea le-am trăit acum 7 ani, într-un bloc postoperator. Închideam ochii și încercăm să recreez momentul în care i-am auzit scâncetul puternic urmat de cele câteva secunde în care mi-a fost îngăduit să-i privesc chipul. Am primit apoi prima fotografie cu puiul meu din interiorul unui cuib de sticlă și am rezistat privind acea imagine mai bine de 6 ore. Ecranul telefonului devenise fereastră pe care aveam nevoie să o tot deschid ca să pot respira.

Au urmat câteva minute lângă incubatorul ei, fără s-o pot lua în brațe, fără s-o pot alapta, fără s-o pot asigura că totul va fi bine și că într-o zi toate acestea vor fi amintiri dulci-amare despre începutul nostru cu peripeții. Și iată că Degețica mea grăbită împlinește astăzi 7 ani, iar eu sunt cât se poate de recunoscătoare pentru minunea pe care o trăiesc în fiecare zi. La mulți ani, Natalia-Adriana! Să-ți fie viață senină că o zi de primăvară târzie!”, a scris pe Instagram vedeta.

Cu ce se ocupă Anca Lungu, la trei ani de când a renunțat la televiziune și a plecat din România

Anca Lungu prezenta Observatorul de la Antena 1, făcea parte din trust de cincisprezece ani. Apărea săptămânal la pupitrul știrilor și prezenta evenimentele momentului. Totul până în aprilie 2018, când a anunțat că renunță la jobul în televiziune.

Are acum un proiect online de care e mulțumită. „Sigur că mi-a fost greu să renunţ la televiziune. Dar a fost o schimbare de direcţie, nu simt că am abandonat ceva. Acum am un proiect pe Internet, prinţesapolonic.ro. Dar aici am câştigat foarte mult timp cu copiii mei. M-am redescoperit pe mine. Am devenit mai conştientă de lucrurile din jurul meu.

Nu sunt o mamă extrem de protectivă, dar când vine vorba de internet, am avut grijă să nu-mi expun copiii. Ei nu au nimic de câştigat din expunerea asta, au şi ei dreptul la intimitate, imagine. Nu vreau să-i expun, aşa am simţit. De aceea n-o să găsiţi imagini cu chipul băieţelului meu. Şi soţul meu e de acelaşi principiu”, a declarat Anca Lungu în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV acum ceva vreme.

